Un ancien dirigeant d'Apple serait bientôt à la tête d'un nouveau service de streaming sportif

On ne va pas se mentir, avoir été à un poste clé chez Apple pendant plusieurs années est un atout considérable sur son CV. Pete Distad qui a été le directeur principal de la vidéo, des sports et d'Apple TV+ jusqu'en mai 2023 ne dira pas le contraire. Aujourd'hui, Distad est sur le point de devenir dirigeant d'un futur service de streaming qui sera le fuit d'une collaboration entre ESPN, Fox et Warner grâce en partie à son expérience et expertise acquise chez Apple !

Une carrière ambitieuse

D'après le Wall Street Journal, un service de streaming sportif naissant est actuellement en quête de nommer son tout premier PDG, avec un postulant se démarquant particulièrement : Pete Distad, qui a précédemment occupé un poste de direction chez Apple.



Distad n'est pas le seul candidat pour ce poste de haut calibre, mais son nom ressort avec insistance parmi les potentiels pour diriger un projet ambitieux soutenu par ESPN, Fox et Warner. Ces géants du divertissement et du sport sont en train d'unir leurs forces pour lancer un service de streaming qui ambitionne de redéfinir l'accès au contenu sportif pour les consommateurs américains. La nomination du nouveau PDG est attendue avec impatience dans les semaines à venir, marquant une étape clé dans le développement de cette initiative.

Pete Distad apporte une riche expérience de son temps chez Apple, où il a joué un rôle crucial dans la négociation d'un contrat d'une valeur de 2,2 milliards de dollars avec la Major League Soccer (MLS). Son expertise en marketing de services par abonnement et en gestion de la fidélisation de la clientèle est particulièrement pertinente pour le projet en cours, qui vise à capturer une part significative du marché du streaming sportif.

Un service de streaming sportif qu'on aimerait bien voir en France

Le service de streaming envisagé promet d'offrir une expérience sans précédent aux amateurs de sport. Avec 14 chaînes incluant l'intégralité des productions d'ESPN et d'ABC, le service ambitionne de devenir une destination incontournable pour les fans de sport, proposant un abonnement mensuel estimé à 50 dollars. Cette offre représenterait environ 55 % des droits sur les événements sportifs aux États-Unis, un coup de maître dans l'industrie.



Ce partenariat entre ESPN, Fox et Warner remet en question les suppositions antérieures, notamment celles de l'analyste Dan Ives sur une éventuelle vente d'ESPN à Apple. Au lieu de cela, nous assistons à une consolidation des forces entre les principaux acteurs du divertissement et du sport, visant à créer un service de streaming sportif de premier plan qui pourrait redéfinir les règles du jeu.



Source