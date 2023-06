Apple TV+ en tête du classement des contenus en streaming les mieux notés en France

Dès le premier jour de disponibilité de son service de streaming, Apple a fait un choix : privilégier la qualité des films, séries et documentaires avant la quantité. Bien sûr, Apple aurait pu faire comme ses concurrents, acheter une tonne de contenus et sortir 5-6 nouvelles créations originales tous les mois, mais le géant californien a priorisé une autre approche...

Apple TV+ au top de la qualité face à la concurrence

Apple est peut-être à la fin du tableau en termes de part de marché sur le marché du streaming en France, mais le géant californien arrive en tête du classement dès qu'il s'agit de proposer du contenu de qualité. Selon un récent rapport de JustWatch, quand on parle de qualité dans le streaming à un Français, il y a de fortes chances que celui-ci vous réponde une création originale disponible en exclusivité sur Apple TV+.



Sur la base des notes attribuées sur le site IMDb (le concurrent américain d'AlloCiné), on remarque rapidement que les créations originales Apple reçoivent nettement plus de notes positives que les séries et films disponibles sur Disney+, Canal+, Netflix ou même Prime Vidéo !

En comptabilisant la totalité des contenus disponibles sur Apple TV+, on constate qu'ils obtiennent une moyenne de 7,24/10, légèrement devant Disney+ avec 6,72/10.

Cette bonne image est un argument positif pour Apple qui cherche en permanence à attirer de nouveaux abonnés pour combler les résiliations ou même pour agrandir sa part de marché qui n'arrive pas à décoller depuis le lancement en novembre 2019.



Parmi les contenus les mieux notés sur Apple TV+, on retrouve Défendre Jacob avec Chris Evans, Ted Lasso avec Jason Sudeikis, Silo avec Rebecca Ferguson ou encore The Morning Show avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Des créations originales qui marquent les esprits et qui rendent fidèles les abonnés au célèbre service de streaming.