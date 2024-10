Apple TV+ : les contenus Apple Originals sont parmi les mieux notés sur IMDb

Contrairement à ses concurrents, Apple a fait le choix d'une stratégie pour le moins surprenante : la qualité avant la quantité. Si cette approche ne marche pas très bien pour la part de marché et les revenus d'Apple TV+, elle fonctionne à la perfection dans les cérémonies de remises de prix et sur les sites spécialisés dans les critiques.

Apple brille sur IMDb avec d'excellentes notes pour ses créations originales

Une étude réalisée par le Self Financial a révélé plusieurs détails intéressants sur les services de streaming populaires et leurs contenus originaux présents sur le site IMDb. Pour ceux qui ne connaissent pas ce site, il s'agit du concurrent américain d'AlloCiné, c'est un site qui répertorie sous forme de fiche détaillée les films, séries et documentaires qui sortent sur les services de streaming, en VOD et au cinéma. L'étude s'est penchée sur deux choses : la quantité de contenus de chaque service de streaming enregistré sur IMDb et la note moyenne pour ces créations.



En termes de volume, c'est Prime Vidéo qui l'emporte, le service de streaming appartenant à Amazon possède une bibliothèque de 13 827 films et séries enregistrés sur IMDb, on comprend à travers cette information que Prime Video est le service de streaming qui propose le catalogue le plus grand. Derrière, on aperçoit Netflix avec plus de 10 000 titres également à son actif.

Apple TV+ se retrouve très loin derrière, avec seulement 271 titres disponibles, cela se reflète sur le catalogue du service de streaming, il est globalement très faible comparé à ses concurrents. La raison est simple, Apple a fait le choix de ne miser que sur des ajouts des créations originales, une approche à l'opposé de ses concurrents qui investissent dans les créations originales, mais aussi massivement dans l'achat de contenus auprès de studios tiers.



L'étude précise que si Apple TV+ a peut-être le catalogue le plus petit, c'est toutefois le service de streaming qui possède la meilleure note moyenne sur IMDb. En effet, si on compte toutes les créations originales Apple, elles recueillent toutes 7,01/10, une note très haute qui élimine tous les concurrents comme Netflix, Prime Vidéo ou encore Disney+.



Sans grande surprise, l'Apple Oiginals le mieux noté sur IMDb est la série Ted Lasso, ce programme qui a gagné un Emmy a été très bénéfique pour Apple TV+, car grâce à sa popularité, il a aidé à faire connaître la plateforme à des personnes qui ne sont pas dans l'écosystème Apple.



Finalement, si vous souhaitez la qualité, il vaut mieux se rapprocher d'Apple TV+, si vous préférez la quantité, des services comme Prime Vidéo, Disney+ ou encore Netflix vous conviendront mieux. Bien sûr, on retrouve aussi des programmes de qualité sur ces trois plateformes, la quantité ne veut pas forcément dire que tout a été bâclé.