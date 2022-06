Apple TV+ est le service de streaming avec les contenus les mieux notés

Self.inc vient de dévoiler son étude 2022 complète sur les services de streaming vidéo. Une tonne d'informations à découvrir au sujet de Netflix, Disney+, Apple TV+, Prime Video, Paramount+, Hulu et HBO Max.

Apple Quality

Une nouvelle étude américaine contenant de multiples données vient de paraître, dont une qui intéressera les défenseurs d'Apple TV+. Comme vous le savez, la plateforme de streaming d'Apple n'est pas la plus utilisée en raison de sa "faible quantité de contenus", du moins si l'on compare avec ses concurrents.



Néanmoins, cette analyse confirme ce que la pomme a toujours prôné, à savoir que la marque préfère la qualité à la quantité. Selon l'étude de Self Financial, Apple TV+ est la plateforme streaming qui possède les contenus les mieux notés devant Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max...



Avec un score iMDb moyen de 7.08/10, Apple TV+ est le leader dans cette catégorie. Un chiffre encore plus gratifiant quand on sait que c'est la deuxième année consécutive que cela arrive. Il en va de même avec un score iMDb de 7.34/10 dans la catégorie "qualité du contenu familial" qui lui permet de se trouver devant Disney+. À noter qu'en termes de quantité, Disney+ est largement devant avec un catalogue gargantuesque dans le domaine.

La concurrence d'Apple TV+

Hulu a le contenu 4K de la plus haute qualité

Netflix possède le plus de contenus 4K, loin devant tous les autres (667)

Sur un rapport prix/contenu excellent, c'est HBO Max qui est en tête

Netflix est de loin la plateforme qui contient le plus d'œuvres jugées excellentes

Disney+ est le roi sur la partie familiale avec plus de 1139 films/séries adaptés aux enfants

Netflix est celui qui a le plus ajouté de nouveautés en un an (1404)

Avec 55.78% de nouveautés de 2021 à 2022, Apple TV+ a doublé sa quantité de contenus en un an



Si ce genre d'étude et de chiffres vous passionnent, nous ne pouvons que vous conseiller de la lire en entière. Vous retrouverez d'autres informations comme les audiences, le service le plus rentable ou encore la meilleure plateforme par genre.