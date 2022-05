Service : Apple va se concentrer en priorité sur le streaming et la publicité

Julien Russo

Depuis qu'Apple s'est lancé dans les services, les résultats financiers du groupe n'ont jamais été aussi bon, il faut dire qu'avec presque un milliard d'utilisateurs à travers le monde, les services comme Apple Music, Apple Arcade, iCloud... Rapporte énormément d'argent. Toutefois, Apple se projette dans un avenir où le streaming et la publicité seront une priorité.

Une restructuration des services est en cours

Selon un récent rapport de Business Insider, Eddy Cue le vice-président principal des services d'Apple, serait en train de travailler à une restructuration de la gestion des services. L'objectif qui lui aurait été donné, c'est de miser en priorité sur les secteurs du streaming (musique, vidéo, jeux...), mais aussi sur la publicité. Apple a compris que ces deux secteurs dans le segment des services permettent de gagner beaucoup d'argent.



En interne, les postes ont également été revus. Peter Stern le vice-président des services d'Apple ne s'occupe plus de la publicité, ce qui lui permet de se concentrer davantage sur les services Apple TV+, iCloud, Fitness+, Apple One ou encore Apple News+.



Apple a créé un poste dédié à la publicité, c'est Todd Teresi qui l'occupe, il est récemment devenu vice-président de la publicité chez Apple. Même si le segment publicitaire n'est pas aussi gros que celui de Google, la firme de Cupertino estime que l'activité publicitaire est maintenant "assez grande pour vivre seule".

Avec 19,8 milliards de revenus au deuxième trimestre de 2022, les services n'ont jamais autant rapporté depuis qu'Apple s'est lancé dans les applications populaires de streaming (Apple Music, Apple TV+...).



En plus de la publicité où Apple va tout faire pour accentuer sa croissance, le géant californien prévoit également le lancement de nouveaux services dans un avenir proche. On parle d'un service d'abonnement pour matériel afin d'obtenir un iPhone plus facilement, une fonctionnalité d'Apple Pay qui permet de repousser un paiement au mois suivant ou encore un service de livraison de produits alimentaires à domicile.



Le streaming est en cours de développement permanent, nous avons pu le voir avec l'acquisition des droits de Friday Night Baseball suite à un accord exclusif avec la Major League Baseball aux États-Unis. Avec cette offre sportive, Apple a créé une tonne de souscriptions sur son service de streaming Apple TV+, les Américains n'avaient pas d'autres choix que de souscrire au service pour visualiser les matchs de baseball du vendredi soir. Apple a utilisé la même technique que l'a fait Amazon Prime Video en France avec le Pass Ligue 1.



Selon le rapport, du côté du streaming, Apple prévoirait (en plus des nombreuses créations originales en cours de tournage) d'acquérir les droits de diffusion des matchs de la NBA.

Si le géant californien arrive à faire cela, les souscriptions à Apple TV+ vont littéralement exploser, car le basket est un sport très suivi aux États-Unis, mais aussi dans de nombreux pays dans le monde malgré le décalage horaire.