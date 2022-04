Services Apple : bientôt le milliard d'abonnés !

Depuis que Tim Cook est aux commandes, Apple a considérablement accentué le développement des services numériques. Aujourd'hui, il existe un service de streaming audio (Apple Music), de streaming vidéo (Apple TV+), de fitness (Apple Fitness+), de presse en ligne (Apple News+)... Tous ces services permettent à Apple d'enregistrer une masse d'abonnés et générer au passage un chiffre d'affaires impressionnant.

Tard dans la soirée hier, Apple a annoncé ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2022. Comme à son habitude, le géant californien a dévoilé les revenus par catégorie d'activité, une thématique spécifique a attiré l'attention des investisseurs : les services. Depuis de multiples trimestres, cette catégorie ne cesse de connaître une croissance époustouflante, cela s'explique par l'afflux massif de nouveaux abonnés qui souscrivent aux différents services proposés par Apple.



Selon le directeur financier Luca Maestri, les services d'Apple enregistraient 660 millions d'abonnés au premier trimestre de 2021, en seulement 1 an, cette statistique est passée à 825 millions d'abonnés, ce qui représente une évolution de +25% !

Évidemment, Apple est très heureux de voir ses services rencontrer un franc succès, surtout que certains se trouvent sur des marchés ultraconcurrentiels, on pense par exemple à Apple Music qui se retrouve face à Spotify, Tidal, YouTube Music...

Il y a également Apple TV+ qui essaie tant bien que mal de s'imposer devant des géants comme Netflix, Amazon Prime Video ou encore le petit dernier Disney+ qui impressionne tout le monde.



En dehors des services à renouvellement mensuel, cette catégorie répertorie aussi les services qui gagnent beaucoup d'argent grâce aux commissions : il y a bien sûr l'App Store (qui doit représenter plus de 40% de la catégorie) où Apple touche une commission de 30% ou 15% sur chaque transaction.

Apple Pay joue aussi un rôle important, grâce aux accords avec les établissements bancaires, la firme de Cupertino perçoit une petite commission de quelques centimes à chaque fois que vous réalisez un paiement sur internet ou en magasin.



Apple a enregistré au premier trimestre de 2022 un chiffre d'affaires de 97,28 milliards de dollars, ce qui constitue une hausse de 8,6% par rapport au T1 2021.

Le bénéfice net a lui augmenté de 5,84% pour atteindre un total de 25,01 milliards de dollars.

Apple services now has 825mn subscribers, up 165mn from a year before, says Luca Maestri, chief financial officer.



“We’re obviously very happy given all the investment we made in recent years,” he tells @FT https://t.co/u1EnczZAER