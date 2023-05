Services Apple : 975 millions d'abonnements actifs, bientôt le milliard !

Après chaque résultat financier, Apple dévoile le nombre d'abonnés à ses services, un indicateur fiable qui permet de mieux comprendre cette croissance permanente du segment. Avec Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Fitness+, iCloud... Le géant californien attire quasiment 1 milliard de personnes à travers le monde !

975 millions d'abonnements actifs, un record !

Dans ses derniers résultats financiers, Apple a surpris tout le monde avec le segment des services, il est en forte progression avec une croissance de 5,48% et 20,9 milliards de dollars générés en seulement 3 mois. Aujourd'hui, les services rapportent plus que les Apple Watch et accessoires, les Mac ou encore les iPad. Cela s'explique en partie par la quantité d'abonnés payants, les souscriptions sont de plus en plus nombreuses grâce notamment à la popularité d'Apple Music, Apple Arcade et Apple TV+.



À ce jour, 975 millions de personnes dans le monde sont des abonnés payants d'Apple, selon Cook et Maestri. Apple a gagné plus de 150 millions d'abonnés au cours de l'année écoulée, soit une augmentation de plus de 40 millions en seulement trois mois. Maestri a également révélé qu'il y a trois ans, Apple comptait moins de la moitié des abonnés qu'elle a aujourd'hui, c'est dire l'évolution qu'il y a eu en très peu de temps !

Maestri a aussi parlé de la satisfaction des abonnés, Apple arrive à fidéliser et à satisfaire d'une manière exceptionnelle les abonnés à ses services. En général, quand un abonné Apple Music souscrit son abonnement avec une période d'essai, il y a de fortes chances que celui-ci conserve son abonnement au-delà. En effet, Apple propose des atouts considérables sur certains de ses services, on pense par exemple (chez Apple Music) à l'Audio Spatial, au Dolby Atmos, au Lossless, au karaoké avec l'évolution des paroles en direct... Tout ça arrive à faire la différence et à convaincre les utilisateurs de privilégier Apple plutôt qu'un autre.



Un détail toutefois qu'il ne faut pas oublier avec le segment des services, c'est que celui-ci est "boosté" grâce à l'App Store. Quand vous voyez un revenu de 20,9 milliards de dollars, une partie très importante vient de la boutique d'applications !

Avec son App Store, Apple gagne des sommes colossales grâce à la commission de 15% et 30% sur les achats d'applications, les abonnements à renouvellement mensuel/annuel et les achats intégrés dans les applications.



Si on suit une certaine logique, le segment des services pourrait se fragiliser dès l'année prochaine, car n'oublions pas que l'Europe va bientôt obliger le "Sideloading", autrement dit la possibilité aux utilisateurs iOS de pouvoir télécharger sur un autre store. À chaque téléchargement sur un store concurrent, Apple perdra sa commission et cela impactera directement le segment des services.