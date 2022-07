Services Apple : nous sommes 860 millions à avoir un abonnement

Pendant une très longue période, Apple n'a misé que sur la vente de produits, chose qui a réussi à l'entreprise, mais qui a fait son temps. Aujourd'hui, avec Tim Cook, Apple s'appuie toujours autant sur la vente de matériel qui reste le cœur de son activité, mais également sur les services qui sont devenus l'une des sources de revenus les plus importantes.

860 millions d'abonnés payants, c'est époustouflant !

Apple a dévoilé hier ses résultats financiers, on peut observer une belle augmentation de 2% du chiffre d'affaires, mais cela n'est pas dû à l'iPad, le Mac ou encore les Wearables, en réalité Apple doit cette augmentation à l'iPhone et aux... services !

Les abonnements payants à Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple TV+, iCloud, Apple Arcade et Apple News+ sont devenus un atout considérable dans le chiffre d'affaires du géant californien.



Quand on regarde en détail les revenus sur le troisième trimestre fiscal de 2022, on aperçoit une progression de 12% dans le segment des services, la catégorie a rapporté la coquette somme de 19,60 milliards de dollars, soit bien plus que le segment des Wearables, des Mac et même des iPad !

Il y a 10 ans en arrière, aucun investisseur ni analyste ne voyaient Apple briller dans les services et générer autant d'argent avec de simples abonnements qui sont pour la plupart facturés moins de 10 euros par mois aux clients. Et pourtant... C'est un succès phénoménal si on en croit la récente déclaration du directeur financier d'Apple, Luca Maestri.



À l'heure actuelle, Apple compte 860 millions d'abonnés payants, cela représente 160 millions d'abonnés en plus par rapport au même trimestre de l'année dernière.

En seulement un an, Apple a réussi à attirer des millions d'utilisateurs qui étaient soit chez un service concurrent ou qui souscrivaient pour la première fois à un service du type Apple Music, Apple Arcade...

Attention aux services, il y a quelques détails à connaître

Les 19,60 milliards de dollars de revenus ne viennent pas que des services avec un abonnement à renouvellement mensuel.

Dans ce chiffre, il faut aussi prendre en compte des services comme l'App Store, Apple Podcasts ou encore les transactions Apple Pay. Nous le savons, ces services sont des machines à cash, surtout la boutique d'applications d'Apple, car il n'existe toujours pas de stores tiers, ce qui oblige les utilisateurs à passer par l'App Store pour obtenir une app, réaliser un achat intégré... Les commissions de 30% et 15% prélevés sur les gains des développeurs se cumulent d'une manière phénoménale et gonflent rapidement les revenus issus des services.



Malheureusement, Apple regroupe tous les revenus des services, l'entreprise ne sépare pas les revenus des abonnements, des commissions de l'App Store ou encore des transactions Apple Pay. Seule la direction d'Apple a connaissance de la répartition des revenus entre tous les services, même les investisseurs ne détiennent pas l'information.