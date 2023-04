Nous sommes plus de 100 millions en Europe à utiliser l'App Store sur iOS

En verrouillant la distribution des applications dans l'ensemble de son écosystème, Apple a depuis longtemps fidélisé (de force) ses clients à travers le monde. Aujourd'hui, quand vous pensez à télécharger une application, vous êtes déjà sur le point d'ouvrir l'App Store afin de trouver l'app qui vous intéresse. Cette habitude, des millions de personnes l'ont en Europe !

Des statistiques précises sur les fréquentations des plateformes populaires

En général, quand des chiffres sur l'utilisation de l'App Store apparaissent, c'est souvent par des cabinets d'analyse qui avancent des statistiques parfois pas toujours fiables. Pour la première fois, Apple a dévoilé la fréquentation exacte de ses stores en Europe, une tendance qui est suivie de près par le géant californien. Ces données viennent directement de la Commission européenne, celle-ci a mis en ligne une liste regroupant les 19 plateformes qui seront bientôt soumises au Digital Services Act (DSA).



Lors de la création de cette liste, la Commission européenne a enregistré les fréquentations de chaque plateforme afin de les classer dans des catégories en fonction de leur popularité auprès des Européens. Sans surprise, Apple a instantanément été mis dans la catégorie des « Very Large Online Platform » (VLOP) avec le Play Store de Google.

Apple a été obligé de dévoiler à la Commission européenne la fréquentation précise de chaque App Store sur ses systèmes d'exploitation, ces données toutes récentes concernent exclusivement l'Europe :

L'App Store d'iOS : 101 millions d'utilisateurs L'App Store d'iPadOS : 23 millions d'utilisateurs L'App Store de macOS : 6 millions d'utilisateurs L'App Store de tvOS : 1 million d'utilisateurs L'App Store de watchOS : inférieur à 1 million d'utilisateurs Apple Books : inférieur à 1 million d'utilisateurs La souscription aux abonnements payants des podcasts dans l'application Apple Podcasts : inférieur à 1 million d'utilisateurs

Parmi les autres plateformes répertoriées et donc soumises au DSA, on retrouve : AliExpress, Amazon Store, Bing, Booking, Facebook, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipédia, YouTube et Zalando.

L'ensemble de ces acteurs ont jusqu'au 25 août 2023 pour se conformer aux nouvelles règles.

Qu'est-ce que le Digital Services Act (DSA) ?

Il s'agit d'une initiative majeure de l'Europe visant à moderniser la réglementation de l'UE pour les services numériques et à renforcer la responsabilité des grandes plateformes en ligne. Le DSA a été proposé par la Commission européenne en décembre 2020 et vise à garantir que les plateformes en ligne respectent les normes de l'UE en matière de sécurité, de protection des consommateurs et de protection de la liberté d'expression. Il prévoit également des mesures pour lutter contre la désinformation en ligne et accroître la transparence des publicités.



Tous les acteurs cités ci-dessus devront répondre à des obligations liées à la surveillance des contenus illicites et au signalement des contenus potentiellement dangereux aux autorités compétentes des pays concernés. Les grandes plateformes en ligne seront par ailleurs tenues de fournir des informations détaillées sur la manière dont elles modèrent le contenu et de donner aux utilisateurs un droit de recours en cas de suppression de contenu.