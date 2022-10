Apple vient de dépasser 900 millions d'abonnés à ses services

En peu de temps, Apple a réussi à conquérir plusieurs marchés avec ses services, celui du streaming musical, du cloud et même du fitness en ligne. Lors des résultats financiers qui ont été publiés hier, le directeur financier Luca Maestri en a profité pour partager des informations sur la santé des services Apple. Maestri a annoncé qu'Apple a dépassé les 900 millions d'abonnés et se prépare à atteindre prochainement le milliard !

Encore un trimestre où les services affichent une croissance

Les revenus des services pour le quatrième trimestre fiscal d'Apple ont augmenté de 5% d'une année à l'autre pour atteindre 19,18 milliards de dollars. Le nombre de personnes qui paient pour des services récurrents comme le stockage iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade... est en constante évolution.



D'après les récents renseignements communiqués par Luca Maestri, les services d'Apple ne cessent d'attirer de nouveaux utilisateurs tous les mois. Cela peut s'expliquer par les offres qui sont toujours plus convaincantes :

Apple Music et ses avantages comme le Lossless, Dolby Atmos et Audio Spatial à seulement 10,99€/mois

Apple TV+ et ses créations originales toujours plus populaires et d'une grande qualité

Apple Arcade avec ses jeux en exclusivité mondiale qu'on ne retrouve pas en dehors du service sur l'App Store ni sur le Play Store

iCloud et ses forfaits de stockage aux prix extrêmement faibles

Apple Fitness+ et ses nombreuses catégories d'activités et ses nouveaux entraînements hebdomadaires

Tout cela permet d'inciter de nombreuses personnes à choisir les services Apple plutôt que des services concurrents, ces différences et exclusivités sont une force et ça se voit !

Pour le moment, Apple détient plus de 900 millions d'utilisateurs, le nombre global d'abonnés est en constante croissance, mais Apple reste vigilant, car rappelons quand même qu'il s'agit d'abonnements sans engagement, donc tout peut basculer du jour au lendemain en cas d'une nouvelle offre agressive chez un concurrent.



Lors des résultats financiers, Luca Maestri a montré aux investisseurs à quel point les services Apple progressent. Pour cela, le directeur financier d'Apple a mis en avant le nombre total d'abonnés aujourd'hui comparé à celui du 27 octobre 2021.

En seulement 1 an, Apple a gagné 154 millions d'abonnés supplémentaires, on retrouve en majorités des personnes venant de l'écosystème Apple, mais aussi des consommateurs qui ont toujours été du côté de Samsung ou encore de Microsoft.



Cette force s'explique par la présence des applications Apple Music et Apple TV qui sont désormais disponibles sur les consoles de jeux, les TV connectées, les boîtiers connectés...

Grâce à l'ouverture à des appareils hors de son écosystème, Apple arrive à augmenter plus facile les parts de marché de ses deux services. Une technique qui n'aurait probablement jamais vu le jour sous l'ère Steve Jobs, mais qui fait énormément de bien au segment des services d'Apple !



Si la firme de Cupertino continue à ce rythme, le milliard d'abonnés pourrait être dépassé dès l'été 2023. Il sera intéressant d'observer l'évolution à venir, car les services Apple ont récemment augmenté de prix, ce qui risque de créer un ralentissement dans les nouvelles souscriptions.