Sam Jadallah, le responsable des services à domicile d'Apple vient de démissionner

Il y a 5 heures

Domotique

Julien Russo

Faire le choix de quitter une entreprise comme Apple, surtout quand on a un poste à grande responsabilité, ce n'est pas toujours facile. L'une des récentes démissions qui a fait le plus de bruit, c'est celle de Jony Ive qui a choisi de partir pour bâtir sa propre société afin de collaborer avec qui il veut.

Une info repérée sur LinkedIn

C'est en 2019 que Sam Jadallah a été recruté chez Apple, à l'époque l'embauche avait fait beaucoup de bruit puisqu'on commençait à constater que le géant californien avait la volonté d'améliorer le travail autour de l'écosystème HomeKit.

Jadallah avait été débauché de Microsoft et travaillait auparavant dans une entreprise de serrures intelligentes de luxe baptisée Otto.



Pendant ces deux ans à l'Apple Park, il a contribué au développement du protocole HomeKit sur les appareils tiers, mais aussi au lancement de nouvelles fonctionnalités comme HomeKit Secure Video. Que ça soit iOS 14 ou iOS 15, ses décisions ont eu un enjeu important pour l'avenir de l'application de domotique sur iPhone, mais aussi sur tous les autres appareils Apple.

C'est sur son compte LinkedIn que Sam Jadallah a annoncé son départ d'Apple, il a déclaré que c'était "un régal d'être entrepreneur au sein d'Apple et de créer des produits à grande échelle". L'ancien responsable n'explique pas quelles sont les raisons de sa démission, il est possible que cela soit lié à une autre offre d'emploi chez un concurrent. Il est fréquent de voir d'autres entreprises débaucher des talents chez Apple en proposant un salaire plus important.



Le géant californien va devoir trouver un autre responsable pour l'équipe dédiée au développement de HomeKit et de ses accessoires. Apple a beaucoup d'estime pour cet écosystème, on le voit d'ailleurs sur son site internet qui a récemment été modifié, l'entreprise a mis en place une catégorie "TV & Maison" qui met en avant tous les appareils compatibles HomeKit.