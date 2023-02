Apple ferme définitivement le poste de responsable de la conception des produits

Il y a peu de temps, on apprenait le départ d'Evans Hankey du poste de responsable de la conception de produits, la jeune femme a choisi de quitter l'entreprise pour aller de l'avant et commence une nouvelle aventure dans sa carrière professionnelle. Selon une récente indiscrétion, Apple n'aurait pas réussi à trouver un remplaçant, ce qui pousse aujourd'hui le géant californien à abandonner ce poste.

Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, le poste de responsable de la conception de produits n'existera plus dans quelques semaines chez Apple. En réalité, l'entreprise aurait privilégié une gestion de l'équipe conception de produits par le chef des opérations, un poste qui est actuellement occupé par le célèbre Jeff Williams qui a déjà beaucoup de travail chez Apple !



Bien qu'Apple ait l'intention d'élever le statut de certains concepteurs de produits au sein de l'entreprise, l'article affirme que ce changement a "irrité" certains salariés qui espéraient être promus à ce poste ou qui voulait tout simplement d'un responsable qui s'occuperait que de l'équipe et pas d'une multitude de projets en même temps.

Dans le communiqué qui indiquait le départ de Evans Hankey, Apple expliquait que l'équipe de conception des produits jouait un rôle majeur au sein d'Apple et qu'elle était indispensable :

L'équipe de conception d'Apple réunit des créatifs experts du monde entier et de nombreuses disciplines pour imaginer des produits qui sont indéniablement Apple. L'équipe de conception senior a des dirigeants solides avec des décennies d'expérience. Evans prévoit de rester pendant que nous travaillons tout au long de la transition, et nous aimerions la remercier pour son leadership et ses contributions.