Apple annonce avoir dépassé le milliard d'abonnés payants sur ses services

Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, Fitness+, iCloud... Ces services sont connus dans le monde entier et attirent chaque mois des centaines de milliers de nouveaux abonnés. Apple vient de révéler lors de ses résultats financiers que la quantité d'abonnés payants à ses services a dépassé le milliard. Un record qui était attendu, mais pas aussi vite !

C'était une statistique observée depuis plusieurs années, alors que le segment des services est en constante croissance avec de nouveaux abonnés qui arrivent en masse tous les mois, Apple a annoncé ce soir avoir dépassé le milliard d'abonnés payants à ses services. Sans surprise, ce nouveau record a permis d'enregistrer des revenus spectaculaires pour le segment des services, Apple a révélé avoir gagné 21,20 milliards de dollars, soit une hausse de 8,20% par rapport à la même période l'année dernière.



Bien sûr, qui dit service, dit : App Store, c'est le service qui génère le plus de revenus dans l'écosystème Apple puisque les utilisateurs n'ont pas d'autres alternatives pour télécharger, acheter des applications ou dépenser de l'argent dans les achats intégrés.

Dans le communiqué des résultats financiers, Tim Cook s'est félicité pour ce nouvel exploit :

Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons atteint un record historique de chiffre d'affaires dans les services au cours du trimestre de juin, grâce à plus d'un milliard d'abonnements payants, et nous avons constaté une force continue dans les marchés émergents grâce aux ventes robustes de l'iPhone. De l'éducation à l'environnement, nous continuons à promouvoir nos valeurs, tout en défendant l'innovation qui enrichit la vie de nos clients et laisse le monde meilleur que nous l'avons trouvé.