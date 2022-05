Selon Gurman, Apple s'est renseigné pour proposer un service de type Instacart

Ces dernières années, Apple a grandement augmenté le nombre de services proposés à ses clients, notamment avec la venue d'Apple Music, d'Apple TV+ ou encore Apple Arcade. Pour la plupart, on parle d'un beau succès pour la Pomme, et on imagine que les dirigeants ne sont pas prêts de s'arrêter.

Imaginez pouvoir vous faire livrer des produits alimentaires chez vous, en seulement quelques clics ? Un service qui s'apparente à celui que propose Instacart, très populaire aux États-Unis. Selon Mark Gurman, qui dévoilé l'information dans sa dernière newsletter Power On, la firme de Cupertino a "exploré" la possibilité de proposer un concurrent maison, en duo avec Apple Health.

Apple a songé à lancer un service du même type qu'Instacart

En réponse à une question d'un lecteur sur les nouveaux services Apple qui pourraient être proposés à l'avenir, Mark Gurman, célèbre journaliste chez Bloomberg, a dévoilé une information très intéressante. Selon ses sources, Apple a "exploré" la possibilité de lancer un service similaire à Instacart, autrement dit, un service de livraison de produits d'épicerie.



Pour aller encore plus loin que son potentiel concurrent, la firme de Cupertino aurait fait appel à Apple Health pour un suivi nutritionnel plus approfondi. Hélas, il y a peu de chances de voir l'idée réellement voir le jour sur nos appareils iOS, comme le souligne Gurman. Il affirme que les dirigeants de la Pomme ont pour priorité de lancer un abonnement matériel autour de l'iPhone ainsi qu'une nouvelle possibilité de financement "acheter maintenant, payer plus tard" pour Apple Pay.