Apple Vision Pro : la batterie à l'arrière de la tête pour mieux répartir le poids

Une partie importante du problème n’est pas le poids lui-même, mais plutôt la répartition du poids. La majeure partie de la technologie – et donc la majeure partie du poids – se trouve à l’avant du casque, exerçant une pression vers le bas à l’avant. Résister à cette pression est une source clé de fatigue du cou.

Si la première solution est déjà connue et a été évoquée dans le passé depuis l'annonce du Vision Pro, la deuxième était encore inconnue. Cette information de la batterie qui pourrait se trouver à l'arrière pour faire contrepoids ne vient pas d'un leaker ou d'un journaliste, mais bien d'un dépôt de brevet dans le registre de l'USPTO aux États-Unis. Dans ce brevet, Apple explique ouvertement l'hypothèse qu'une batterie (actuellement prévue comme étant externe) se place sur la sangle arrière lors de l'utilisation du Vision Pro. L'intérêt d'une telle stratégie, c'est de créer un contrepoids afin que la tête de l'utilisateur ne soit pas tirée vers le bas, mais trouve l'équilibrage parfait.

Présenté en juin 2023, l'Apple Vision Pro a fait sensation auprès des consommateurs, mais aussi auprès des dizaines de journalistes et influenceurs qui ont eu la chance de pouvoir tester le premier ordinateur spatial d'Apple ! S'il y a eu de nombreux retours positifs sur le fonctionnement global, un point a fait tache dans les retours des tests : le poids de l'appareil. L'avant du casque qui est pourtant démuni de la batterie peut être lourd et désagréable sur une longue période d'utilisation !

