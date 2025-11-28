Google réduit l’accès gratuit à Gemini 3 Pro face à la forte demande

Quelques jours seulement après le lancement de Gemini 3 Pro, Google a ajusté les limites d’utilisation pour les utilisateurs gratuits. Une décision motivée par une demande bien supérieure aux prévisions.

Google Gemini 3 victime de son succès

Lors du déploiement de Gemini 3 Pro, Google offrait aux utilisateurs gratuits jusqu’à cinq requêtes quotidiennes avec le modèle principal, ainsi que trois générations d’images par jour via Nano Banana Pro, qui fait tant parler de lui sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Ces limites correspondaient à celles appliquées précédemment avec Gemini 2.5 Pro, offrant un accès relativement généreux aux nouvelles capacités d’intelligence artificielle.



Toutefois, la situation a rapidement évolué. Google a modifié sa politique en proposant désormais un simple accès de base aux utilisateurs sans abonnement, avec des limites quotidiennes susceptibles de changer fréquemment. Pour la génération d’images, le quota a été ramené à deux créations par jour seulement, accompagné d’un message explicite sur la forte demande et la volatilité possible des restrictions.



Les nouvelles fonctionnalités de NotebookLM n’ont pas échappé aux contraintes de capacité. Les infographies et présentations générées par Nano Banana Pro, lancées récemment, ont temporairement été retirées pour les utilisateurs gratuits. Même les abonnés Pro subissent désormais des limitations supplémentaires sur ces outils.



Google a reconnu publiquement ces problèmes de capacité, promettant un retour à la normale dès que possible. Cette réduction rapide des quotas gratuits soulève des questions sur la stratégie de Google. Offrir un accès généreux au lancement pour ensuite le restreindre pourrait frustrer les premiers utilisateurs enthousiastes. Néanmoins, la firme de Mountain View doit arbitrer entre démocratiser l’accès à ses technologies d’IA et maintenir une infrastructure capable d’absorber une demande massive.



Les utilisateurs payants des formules Google AI Pro et Ultra conservent quant à eux leurs avantages sans modification, ce qui pourrait inciter davantage d’utilisateurs à franchir le pas de l’abonnement.