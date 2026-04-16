Apple a atteint un record de 30 % de matériaux recyclés dans ses produits en 2025

Apple vient de publier son rapport sur les Progrès Environnementaux 2025, et les chiffres sont impressionnants. Pour la première fois, 30 % de l’ensemble des matériaux utilisés dans les produits qu’Apple a expédiés l’année dernière proviennent de contenu recyclé. C’est un nouveau record pour l’entreprise.

Des avancées majeures sur plusieurs composants

Apple a franchi plusieurs étapes symboliques :

100 % de cobalt recyclé dans toutes les batteries conçues par Apple

100 % d’éléments de terres rares recyclés dans tous les aimants

100 % d’or recyclé pour le placage et 100 % d’étain recyclé pour la soudure sur toutes les cartes de circuits imprimés conçues par Apple

Autre engagement tenu : Apple a complètement éliminé le plastique de ses emballages. Tous les emballages fabriqués aujourd’hui sont désormais 100 % à base de fibres (papier et carton recyclés ou certifiés).

Réduction des émissions de CO2

Malgré une forte croissance de son activité, Apple a maintenu ses émissions de gaz à effet de serre plus de 60 % en dessous du niveau de 2015. L’entreprise reste sur la bonne voie pour atteindre son objectif de neutralité carbone sur l’ensemble de son empreinte d’ici 2030.

Le MacBook Neo en tête

Le MacBook Neo se distingue particulièrement : il contient 60 % de matériaux recyclés, le taux le plus élevé de tous les produits Apple à ce jour. Apple a également développé un nouveau procédé de formage de l’aluminium qui utilise deux fois moins de matière première qu’une usinage traditionnel, ainsi qu’un processus d’anodisation qui réutilise 70 % de l’eau, transformant une étape traditionnellement très consommatrice en un système quasi fermé.

Nouvelles initiatives en recyclage

Apple a lancé Cora, une nouvelle ligne de recyclage haute précision dans son Advanced Recovery Center en Californie, qui permet d’atteindre des taux de récupération de matériaux bien supérieurs à la moyenne de l’industrie.



L’entreprise a aussi développé A.R.I.S., un système de détection basé sur l’apprentissage automatique qui aide les recycleurs à trier les déchets électroniques. Ce système tourne sur un Mac mini et est actuellement testé avec des partenaires recycleurs.

Énergies renouvelables et eau

Les fournisseurs directs d’Apple ont acheté plus de 20 gigawatts d’énergie renouvelable en 2025.

Apple elle-même a ajouté 1,8 gigawatt supplémentaire pour alimenter ses bureaux, magasins et data centers.

L’entreprise a économisé 17 milliards de gallons d’eau douce et a reconstitué plus de la moitié de l’eau qu’elle a prélevée.

Ses huit data centers sont désormais certifiés selon la norme Alliance for Water Stewardship.

Enfin, l’Apple Store Fifth Avenue à New York est devenu le premier magasin Apple à obtenir la certification TRUE Zero Waste, qui exige de détourner plus de 90 % des déchets des décharges.

Notre avis

Apple continue de montrer une vraie ambition environnementale, avec des résultats concrets et mesurables. Le passage à 30 % de matériaux recyclés et l’élimination totale du plastique des emballages sont des avancées significatives. Le MacBook Neo, avec ses 60 % de matériaux recyclés et ses procédés innovants, incarne particulièrement bien cette nouvelle direction.R este à voir si Apple pourra maintenir cette dynamique tout en faisant face à la forte croissance de sa production et aux défis de la chaîne d’approvisionnement.



Qu’en pensez-vous ? Est-ce que ces progrès vous semblent suffisants, ou attendez-vous encore plus d’Apple sur le plan environnemental ?