L'Apple Store de la 5e Avenue se met aux couleurs d'Apple Intelligence

Le très attendu iPhone 16 est disponible dès maintenant, le 20 septembre, dans les boutiques du monde entier. Et pour célébrer ce lancement, l'iconique Apple Store de la 5e Avenue à New York arbore désormais des couleurs spéciales rappelant celles d'Apple Intelligence, la nouvelle interface de Siri considérée comme l'une des fonctionnalités phares des nouveaux iPhone.

Un cube lumineux aux couleurs de l'IA

Les clients venus faire la queue devant l'Apple Store de la 5e Avenue jeudi soir pour être parmi les premiers à acheter un iPhone 16 vendredi matin ont pu constater que le célèbre cube en verre était illuminé des mêmes couleurs arc-en-ciel que la nouvelle interface Siri propulsée par Apple Intelligence. Des autocollants "iPhone 16" et "Hello Apple Intelligence" ornent également la façade. Cette mise en avant de l'IA intervient alors qu'Apple a fait d'Apple Intelligence l'un des arguments majeurs de sa keynote de septembre, présentant cette technologie comme une révolution pour l'iPhone et l'écosystème de la marque à la pomme.

Ce n'est pas la première fois qu'Apple customise ce magasin pour mettre en avant un nouveau produit. Plus tôt cette année, une énorme réplique des Apple Vision Pro avait été installée sur le cube pour promouvoir le lancement du casque de réalité mixte.

Apple Intelligence pas tout de suite disponible

Malgré toute la communication d'Apple autour des capacités d'IA de l'iPhone 16, les fonctionnalités d'Apple Intelligence comme le nouveau Siri plus avancé, les Genmoji ou les Image Playgrounds ne seront pas disponibles au lancement. Il faudra attendre iOS 18.1 le mois prochain pour profiter des premiers outils comme les aides à la rédaction, le résumé d'articles et notifications, la transcription audio ou encore la fonction de nettoyage dans l'app Photos.

Dans un premier temps, Apple Intelligence ne fonctionnera qu'en anglais américain, avant d'être étendu à d'autres variantes de l'anglais plus tard cette année avec iOS 18.2. Le support d'autres langues comme le chinois, le français, l'espagnol ou le portugais est prévu pour l'année prochaine. Malgré l'absence de ces fonctionnalités au lancement, l'iPhone 16 promet déjà de belles améliorations avec de meilleurs appareils photo, le bouton Camera Control et des processeurs plus performants.

C'est sans doute la première fois qu'Apple met le paquet en communication sur une fonctionnalité non disponible. En voyant ce cube coloré devant la façade du store de New-York, les clients de l'iPhone 16 pourraient penser qu'Intelligence est directement disponible sur leur nouvel iPhone. Apple devra faire attention de ne pas trop décevoir ses clients avec des promesses, pour l'instant, non tenues.