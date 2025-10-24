Ventes de Mac : une croissance record de 15% au T3 2025

Apple connaît une période faste pour ses ordinateurs. Au troisième trimestre 2025, les ventes de Mac ont progressé de 14,9%, soit presque le double de la croissance globale du marché des PC qui s'établit à 8,1%. Ces chiffres, issus d'un rapport de Counterpoint Research, traduisent l'engouement croissant pour les nouveaux modèles de MacBook et leur adoption progressive dans le monde professionnel. Malgré cette dynamique positive, la marque à la pomme reste distancée par plusieurs concurrents sur ce segment.

Lenovo domine, Apple se maintient en quatrième position

Si Apple affiche une belle progression, Lenovo conserve sa position de leader mondial avec une croissance encore plus marquée de 17,4%. Le classement place Apple en quatrième position derrière Lenovo, HP et Dell. Asus complète le top 5 avec une croissance de 14%, talonnant de près les performances d'Apple. Dell fait figure d'exception avec un léger recul de 0,9%, seule grande marque dans ce cas de figure.

Cette hiérarchie montre que le marché reste dominé par les fabricants historiques de PC, même si Apple gagne progressivement du terrain. La stratégie de la marque californienne, centrée sur ses puces Apple Silicon, semble porter ses fruits auprès des utilisateurs à la recherche de performances énergétiques et d'une intégration optimale avec l'écosystème Apple.

L'IA, moteur de croissance future

Selon Counterpoint Research, la croissance actuelle s'explique principalement par l'approche de la fin de support de Windows 10 et des ajustements logistiques liés aux politiques tarifaires américaines. Près de 40% du parc installé fonctionne encore sous Windows 10, ce qui laisse entrevoir un cycle de remplacement massif dans les années à venir.

Mais c'est l'arrivée des PC dopés à l'intelligence artificielle qui pourrait redéfinir la donne. Les analystes estiment que ce segment devrait véritablement décoller à partir de 2026, avec le lancement de nouveaux chipsets dédiés à l'IA par les principaux fabricants. Apple a déjà amorcé sa transition avec Apple Intelligence intégré à ses puces M4, mais la concrétisation de ce tournant reste encore à venir pour l'ensemble du secteur. La nouvelle gamme Mac M5 devrait accélérer la chose, surtout si Apple lance son nouveau Siri façon ChatGPT.