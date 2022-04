En 10 ans, Microsoft a perdu 17% d'utilisateurs Windows partis vers macOS

La guerre Windows et macOS dure depuis très longtemps, si Microsoft a une nette avance grâce à sa capacité de proposer Windows sur des ordinateurs d'autres marques, ce n'est pas pour autant que l'entreprise ne perd pas tous les ans des utilisateurs qui se rapprochent d'Apple !

La fuite d'utilisateurs que préfère cacher Microsoft

Selon un récent rapport de StockApps, Microsoft connait un joli succès avec ses systèmes d'exploitation Windows 10 et le dernier qui équipe les nouveaux ordinateurs : Windows 11. Si tout paraît merveilleux avec une gigantesque part de marché dans le monde, une réalité que préfère cacher Microsoft montre que de plus en plus d'utilisateurs quittent Windows pour partir vers des Mac équipés de macOS.



Le rapport explique que plus le temps passe et plus Apple grignote lentement la part de marché de Windows, il n'y a qu'à regarder 9 ans en arrière pour s'en rendre compte.

En 2013, le système d'exploitation de Microsoft était installé sur 90,96% des ordinateurs en circulation, aujourd'hui cette même statistique a chuté à 73,72%. Évidemment, c'est Apple qui s'en sort gagnant avec la récupération d'une majeure partie de ces utilisateurs qui ne sont plus sur Windows.

Du côté d'Apple, la part de marché de macOS n'a fait que progresser depuis 2013, le géant californien est passé de 7,95% à 15,33% il y a peu, cela peut s'expliquer aussi par les Mac qui se vendent bien mieux qu'auparavant. Maintenant, Apple a de meilleurs arguments pour vous convaincre d'investir dans un Mac, on pense notamment à la puce M1 qui offre plus de performances, une interface logicielle plus intuitive, une amélioration de la vie privée, des protections contre les logiciels malveillants et les virus...



Dans ces 17% d'utilisateurs qui ont quitté Windows, beaucoup ont aussi été vers des ordinateurs sous Linux et ChromeOS, deux systèmes d'exploitation qui n'ont fait qu'évoluer en popularité comme macOS.



Selon Edith Reads, experte financière de StockApps qui a analysé de près les tendances dans ce domaine, Microsoft n'arrive plus à être aussi puissant et résistant qu'auparavant face à une concurrence toujours plus gourmande :

L'emprise de Windows sur le marché des systèmes d'exploitation diminue en raison de la concurrence accrue. Aujourd'hui, Microsoft est confronté à la concurrence des développeurs de systèmes d'exploitation alternatifs. Ils ont développé des logiciels qui plaisent à certains amateurs d'informatique parce qu'ils sont open source, plus rapides, plus sûrs et plus simples à utiliser.

Visiblement, le rapport est peu rassurant sur l'avenir de Windows, la part de marché devrait poursuivre son effondrement dans les années à venir. Apple et Google continueront à être les deux acteurs de cette baisse significative de la popularité de l'OS de Microsoft.



