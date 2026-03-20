MacBook Neo : quand la réparabilité permet de mélanger les couleurs

Le MacBook Neo n'est pas seulement le portable Apple le plus coloré depuis l'iBook original. C'est aussi, selon iFixit, le Mac portable le plus facile à réparer depuis quatorze ans. Et quelqu'un a eu l'idée de combiner les deux.

Un Frankenstein coloré revendiqué

Avec une note de 6/10 attribuée par iFixit, le MacBook Neo devient le MacBook portable le mieux noté depuis 2012. La batterie, autrefois collée, est désormais simplement vissée. Le clavier, le trackpad, l'écran, les connecteurs USB-C, tout se retire avec un simple tournevis. Apple a même joué le jeu côté logiciel : l'Assistant de réparation accepte les pièces de remplacement sans déclencher d'alerte, contrairement à ce que la marque avait parfois imposé par le passé.

C'est là que ça devient amusant. Le MacBook Neo se décline en quatre coloris (rose poudré, jaune agrume, indigo et argent), chaque teinte se retrouvant sur la coque, le clavier et même les ports USB-C. Puisque l'appairage des pièces n'est pas verrouillé, rien n'empêche techniquement de croiser les composants entre différentes couleurs, comme le montre l'image ci-dessus : coque indigo, touches roses, trackpad jaune agrume. Evidemment, il faudra vous procurer plusieurs MacBook Neo ou des pièces détachées officielles. Faute de goût assumée ou vraie tendance DIY ? Qu'en pensez-vous ?

Ce qui est certain, c'est qu'Apple envoie un signal positif sur la durabilité, particulièrement bienvenu pour un MacBook Neo qui cible le milieu scolaire. Si les futurs MacBook Air et Pro s'inspirent de cette approche, ce serait une vraie bonne nouvelle pour tous les utilisateurs Apple.​



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