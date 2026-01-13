L’iPhone 17 affiche sa résistance aux rayures dans une nouvelle publicité



Apple Canada vient de dévoiler une publicité audacieuse pour l’iPhone 17, mettant en avant la nouvelle génération de Ceramic Shield 2. Le message est clair : l’écran est désormais trois fois plus résistant aux rayures qu’auparavant. Une promesse de durabilité qui vise à rassurer les utilisateurs au quotidien.

Tous les iPhone 17 sont résistants aux rayures

La vidéo promotionnelle adopte une approche directe et visuelle. On y voit des personnes réunies autour d’une grande table se lancer l’iPhone 17 Pro Cosmic Orange en le faisant glisser, écran contre la surface. Une mise en scène destinée à montrer que ce type de manipulation ne raye désormais plus l’écran, contrairement à ce que l’on pouvait observer auparavant.



Cette démonstration simple mais efficace illustre parfaitement l’avancée technologique apportée par le Ceramic Shield 2. Apple ne se contente pas de promettre, la marque montre concrètement la résistance de son nouvel écran et l'assume en vidéo.



La nouveauté ne concerne pas uniquement les modèles haut de gamme. Le Ceramic Shield 2 équipe l’ensemble de la gamme iPhone 17, incluant le modèle standard, le Pro et le Pro Max. Un très bon choix de la part d'Apple.

Le ton de la publicité reste fidèle à l’ADN de la marque : rapide, concret et impactant. Le slogan “Relax, it’s iPhone 17” accompagne les images, suggérant que les utilisateurs peuvent enfin oublier l’angoisse de l’écran rayé suite à un mauvais geste.



Cette campagne s’inscrit dans la stratégie habituelle d’Apple qui consiste à mettre en avant des améliorations concrètes et mesurables. Ici, le chiffre de trois fois plus de résistance devient l’argument central, facile à retenir et à comprendre pour le grand public.



Avec ce nouveau Ceramic Shield 2, Apple répond à l’une des principales préoccupations des utilisateurs de smartphones : la durabilité de l’écran au fil du temps. Dans la vie réelle, nous vous conseillons vivement d’appliquer une protection d’écran afin d’éviter toute mauvaise surprise.