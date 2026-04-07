Le design des iPhone Fold et iPhone 18 Pro dévoilé en maquettes

Le leaker Sonny Dickson a publié aujourd’hui les premières images réalistes de maquettes des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et surtout du très attendu iPhone Fold, le premier pliable d'Apple. Ces maquettes, utilisées par les fabricants d’accessoires pour préparer leurs productions, offrent un aperçu très précis du design final des prochains iPhones.

iPhone 18 Pro et Pro Max : évolution discrète

Comme expliqué la semaine dernière, les modèles iPhone 18 Pro et Pro Max conservent globalement le même design que leurs prédécesseurs. La principale différence visible sur les maquettes est une Dynamic Island nettement plus petite, confirmant les rumeurs d’un affinement de cette zone. Mais ce n'est pas le sujet qui nous intéresse ici.

L’iPhone pliant : un design totalement inédit

Le vrai centre d’attention de ces photos est sans conteste le premier iPhone pliant d’Apple. Son design est radicalement différent de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent :

Format passeport lorsqu’il est fermé

Écran externe de 5,4 pouces

Écran interne de 7,8 pouces avec un ratio 4:3 proche de celui des iPad mini

Châssis ultra-fin en titane de seulement 4,5 mm d’épaisseur

Dos entièrement en verre (sans découpe pour la recharge sans fil visible)

Module photo horizontal qui ne recouvre pas toute la largeur du dos (il s’arrête aux trois quarts)

Boutons de volume placés en haut de l’appareil

Voici les images partagées par Sonny Dickson :

Ce design diffère sensiblement des premières fuites et rendus conceptuels publiés plus tôt cette année. Il semble plus compact et plus élégant que prévu. Heureusement, mais cela ne nous surprend pas, Apple n'ayant pas pour habitude de sortir des produits difformes.

Caractéristiques attendues de l'iPhone Fold

Selon les rumeurs les plus récentes, l’iPhone pliable devrait embarquer :

Un écran interne pliable avec un pli quasi invisible

Une charnière en métal liquide

Un écran auto-réparateur

La technologie Touch ID (probablement intégré au bouton latéral)

Un châssis en titane ultra-léger et résistant

Le tout, pour un prix de lancement estimé autour des 2 000 €. Selon les dernières rumeurs et leaks les plus cohérents, le poids estimé de la bête serait de 255 grammes, soit un peu plus qu'un iPhone 16 Pro Max (227 grammes) mais moins qu'un Pixel Fold (283 grammes).

Lancement prévu… mais peut-être retardé

Apple viserait toujours un lancement à l’automne 2026 pour les iPhone 18 Pro / Pro Max et l’iPhone pliable. Cependant, les dernières rumeurs suggèrent que le modèle pliable pourrait être retardé, en raison de la complexité technique liée à la réduction du pli de l’écran et à la durabilité du mécanisme de charnière. En tout cas, Apple veut en faire le plus grand bouleversement de l'histoire de l'iPhone.