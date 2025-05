Nintendo poursuit Genki suite à ses maquettes non officielles de la Switch 2

À seulement un mois du lancement de la Nintendo Switch 2, prévu pour le 5 juin prochain, Nintendo a décidé de passer à l'offensive contre l'accessoiriste Genki. La firme japonaise a déposé une plainte le 2 mai dernier, accusant l'entreprise de violation de marque, de concurrence déloyale et de publicité mensongère après que celle-ci ait présenté des maquettes de la Switch 2 avant son annonce officielle.

En janvier 2025, Genki avait fait sensation au CES de Las Vegas en présentant une maquette 3D imprimée de la Nintendo Switch 2, affirmant que celle-ci était basée sur les dimensions officielles de la console, alors que Nintendo n'avait encore rien dévoilé. L'accessoiriste a ensuite commencé à commercialiser des accessoires en promettant leur compatibilité dès le lancement de la console.

Dans sa plainte, Nintendo affirme que Genki a tenu des propos "contradictoires et incohérents" concernant l'origine de ses informations. Le fabricant japonais estime que l'accessoiriste a soit induit les consommateurs en erreur en prétendant avoir accès à la console avant sa sortie, soit obtenu "illégalement ou de manière illicite" une véritable Switch 2 ou des informations techniques confidentielles.

Par ailleurs, la plainte révèle un détail intéressant : Nintendo aurait commencé à travailler sur la Switch 2 "peu après la sortie" de la première Switch, avec un développement matériel formel débutant vers 2019.

Après la présentation initiale au CES, Genki a continué à attiser la controverse. Le 20 janvier, l'entreprise a publié une photo de son PDG, Edward Tsai, avec la légende : "Les ninjas de Genki infiltrent le QG de Nintendo à Kyoto". Plus provocateur encore, le 1er avril, veille de la présentation officielle de Nintendo, Genki a annoncé son propre "Genki Direct", imitant le format et le style des présentations de Nintendo.

Face à ces actions, Nintendo demande à la justice d'interdire à Genki d'utiliser la marque "Nintendo Switch" dans son marketing, de détruire tous les produits ou supports publicitaires utilisant ses marques déposées, et de recevoir une compensation financière pour les dommages subis.

Dans un communiqué publié sur X, Genki a répondu à la plainte en déclarant : "Nous prenons cette affaire au sérieux et travaillons avec nos conseillers juridiques pour y répondre de manière réfléchie." L'entreprise affirme être "fière du travail accompli" et garantit "la qualité et l'originalité" de ses produits.

A Note from the Genki Team



You may have seen that Nintendo recently filed a lawsuit against us. We’re taking it seriously and working with legal counsel to respond thoughtfully.



What we can say is this: Genki has always been an independent company focused on building innovative…