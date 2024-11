Le mode haute performance débarque sur les Mac M4 Pro

Apple continue d'étendre la disponibilité de son mode Haute Performance à davantage de Mac. Initialement réservée aux MacBook Pro 16 pouces équipés des puces M-Max cette fonctionnalité arrive désormais sur les modèles dotés de la puce M4 Pro.

Des résultats mitigés

L'année dernière, Apple avait déjà élargi l'accès au mode Haute Performance aux MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés de la puce M3 Max. Cette année, c'est au tour des Mac mini et MacBook Pro dotés du processeur M4 Pro d'en bénéficier. Une première pour un Mac équipé d'une puce "Pro" et non "Max".

Selon les tests réalisés par Andrew Cunningham d'Ars Technica, les gains de performances sont "négligeables" sur le Mac mini M4 Pro. Le mode Haute Performance se traduit principalement par une augmentation significative du bruit des ventilateurs, sans amélioration notable des performances dans la plupart des cas.Le journaliste précise toutefois que ses tests étaient relativement courts et que les bénéfices pourraient être plus perceptibles sur des charges de travail prolongées, notamment pour des tâches graphiques intensives comme l'étalonnage de vidéos 8K.

Comment l'activer ?

Le mode "Haute Performance" peut être activé dans les Réglages Système, sous l'onglet "Batterie" ou "Énergie". Il suffit de sélectionner l'option "Haute Performance" dans les menus déroulants "Sur batterie" ou "Sur adaptateur secteur". Apple précise que cette fonction peut être utilisée que l'ordinateur soit branché ou non.



À noter que cette nouveauté s'inscrit dans la stratégie d'Apple visant à proposer des performances toujours plus poussées sur ses Mac, même si dans ce cas précis, les bénéfices semblent encore limités sur les modèles M4 Pro.