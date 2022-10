Tesla présente Optimus, son robot humanoïde à 20 000 dollars

L'an passé, Elon Musk avait présenté un début de robot lors du Tesla AI Day 2021. Et un an plus tard, l'entreprise a apparemment travaillé d'arrache-pied, remplaçant les parties inertes par de l'électronique et des mécanismes appropriés. Lors de sa journée de l'intelligence artificielle 2022, le constructeur automobile a dévoilé la prochaine itération de sa plateforme robotique Optimus. Cette fois, il est complètement autonome, ou presque.

Un premier jet en 2021

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a présenté le premier robot en août de l'année dernière et, fidèle à sa nature, il avait été dithyrambique sur les capacités futures de la plateforme. Concrètement à terme, l'Optimus sera doté d'une IA similaire à celle du système Autopilot de la société et sera capable de travailler en toute sécurité autour des humains sans formation préalable approfondie. En outre, le robot Tesla comprendra des commandes verbales complexes, il aura des "mains de niveau humain", sera capable de se déplacer à une vitesse de 7 km/h et de porter jusqu'à 25 kilogrammes malgré une taille inférieure à 1,80 m et un poids de 65 kilogrammes. Et, plus incroyable encore, Tesla aurait un prototype fonctionnel pour tout cela d'ici 2022, ce qui nous amène à aujourd'hui.

La version 2022 d'Optimus

Pour donner le coup d'envoi de l'événement, le PDG Elon Musk a été rejoint presque immédiatement sur la scène par un prototype du robot - c'est la toute première fois qu'une des unités de test a marché sans être assistée par une sorte de longe ombilicale. Dépourvu de tout revêtement extérieur pour révéler les éléments conçus par Tesla à l'intérieur, le robot se déplaçait à un rythme lent, loin des acrobaties habiles de l'Atlas de Boston Robotics.



"Il n'était pas tout à fait prêt à marcher", a déclaré M. Musk, "mais je pense que nous marcherons dans quelques semaines. Nous voulions vous montrer le robot qui est en fait très proche de ce qui va être produit."

"Notre objectif est de fabriquer un robot humanoïde utile aussi rapidement que possible. Et nous l'avons également conçu en utilisant la même discipline que pour la conception de la voiture, c'est-à-dire... pour fabriquer le robot à un volume élevé à faible coût avec une plus grande fiabilité.



Le patron de Tesla et autre SpaceX estime qu'il pourrait coûter moins de 20 000 dollars lorsqu'il sera construit en série. Un tarif très alléchant sur le papier.



L'Optimus sera équipé d'une batterie de 2,3 kWh qui intègre les différents systèmes de contrôle de l'alimentation dans un seul circuit imprimé. L'équipe d'ingénieurs de Tesla, qui a rejoint M. Musk sur scène lors de l'événement, avance que cela devrait suffire à alimenter le robot pendant toute une journée de travail.



"Les humains sont également très efficaces dans certains domaines, mais pas dans d'autres", a expliqué Lizzie Miskovetz, ingénieur principal en conception mécanique chez Tesla, et membre de l'équipe d'ingénieurs. Si les humains peuvent se nourrir de petites quantités de nourriture, ils ne peuvent pas arrêter leur métabolisme lorsqu'ils ne travaillent pas.

Sur la plateforme du robot, nous allons minimiser cela. La consommation d'énergie au ralenti sera aussi faible que possible. Nous allons réduire le nombre de pièces et la consommation d'énergie de chaque élément possible. Nous allons faire des choses comme réduire la détection et le câblage à nos extrémités.

De plus, les matériaux lourds et coûteux seront remplacés par des plastiques qui compensent les légères pertes de rigidité par des gains de poids plus importants. "Nous transposons la majeure partie de notre expérience de conception de la voiture au robot", a déclaré Milan Kovac, directeur de l'ingénierie logicielle du pilotage automatique de Tesla.

Pour permettre à l'Optimus de se déplacer dans des situations réelles, Miskovetz a ajouté :

Nous voulons exploiter à la fois le matériel de pilotage automatique et le logiciel de la plateforme humanoïde, mais parce que les exigences et le facteur d'information sont différents. Il fera tout ce que fait un cerveau humain : traiter les données de vision, prendre des décisions en une fraction de seconde sur la base de multiples entrées sensorielles et aussi communiquer", grâce à des radios Wi-Fi et cellulaires intégrées.



Kovac a détaillé les mains du robots :

La main humaine a la capacité de se déplacer à 300 degrés par seconde, comme des dizaines de milliers de capteurs tactiles. Elle a la capacité de saisir et de manipuler presque tous les objets de notre vie quotidienne.



Nous nous sommes inspirés de la biologie. Les [mains d'Optimus] ont cinq doigts et un pouce opposable. Nos doigts sont entraînés par des tendons métalliques qui sont à la fois flexibles et solides, car la capacité d'accomplir des saisies de puissance à grande ouverture tout en étant également optimisée pour la précision, la saisie de petits objets fins et délicats.

L'ingénieur en chef précise que la main robotisée offrira 11 degrés de liberté grâce à ses six actionneurs dédiés, ainsi que des "mécanismes complexes qui permettent à la main de s'adapter aux objets qu'elle saisit".

Nous disposons également d'un système d'entraînement des doigts non rétroactif. Ce mécanisme d'embrayage nous permet de tenir et de transporter des objets sans avoir à allumer les moteurs de la main.

[...]

Nous commençons à avoir quelque chose d'utilisable, mais c'est loin d'être utile. La route qui nous attend est encore longue et passionnante.

Les ingénieurs de Tesla prévoient de faire marcher leur robot sans l'aide d'un câble dans les prochaines semaines, puis de commencer à explorer des applications plus réelles et des cas d'utilisation tangibles dans lesquels l'Optimus pourrait se retrouver.

Changer le monde

Le but est, au final, de changer toute l'économie comme l'indiquait Musk l'an passé :

Cela signifie un avenir d'abondance, un avenir où il n'y a pas de pauvreté, où les gens auront ce qu'ils veulent en termes de produits et de services.

Enfin, Selon lui, il est essentiel que l'entreprise construisant ce robot soit cotée en Bourse :

C'est très important que je ne puisse pas juste faire ce que je veux.

Les actionnaires auront ainsi leur mot à dire quant au futur de l'Optimus.



Si nous ne sommes pas encore convaincu par le robot de Tesla, il y a fort à parier que nous en entendrons parler à nouveau rapidement.