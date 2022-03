Elon Musk pense que l'autopilot va empirer les bouchons sur la route

Il y a 4 heures

Véhicules

Alban Martin

Drôle de sortie du côté du patron de Tesla. Elon Musk vient de déclarer que la conduite autonome des véhicules va aggraver les problèmes de trafic sur les routes. Selon lui, avec la démocratisation de la technologie, les conducteurs seront de plus en plus nombreux sur les routes, entraînant de facto une augmentation des bouchons. Mais bien évidemment, Musk a déjà la parade, des tunnels anti-bouchons.

Elon Musk critique... son autopilot

La conduite autonome chez Tesla s'appelle "Autopilot" et se présente comme la prochaine grande révolution de l’automobile qui attire notamment des entreprises comme Apple et Sony. En plus de permettre de faire autre chose que de conduire pendant les trajets, la technologie est souvent louée pour ses capacités à fluidifier le trafic en évitant les fautes humaines et en communiquant entre les véhicules. Mais la théorie pourrait être balayée selon Elon Musk qui pensent l'inverse

Les voitures autonomes vont augmenter le trafic jusqu’à des niveaux extraordinaires, puisque vous subirez plus les désagréments de la conduite .

Self-driving car will amplify traffic to insane levels, as you won’t feel the pain of driving yourself — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2022

Elon Musk a déjà la parade

Ce raisonnement paraît plausible, puisqu'à l'ère du "tout et tout de suite", une voiture autonome vous emmenant sans le moindre effort à destination devrait faire un carton. À tel point que le nombre d'usagers de la route pourrait exploser. Mais ce jour est encore lui, en témoignent les accidents qui ont refroidi plusieurs pays et régions.



En attendant un dénouement plus heureux, Elon Musk prépare le terrain avec sa startup The Boring Company, dont l'ambition est de construire un réseau de tunnels sous les grandes villes. Une solution pour éviter les bouchons qui n'est encore qu'à un stade préliminaire, mais qui semble avoir de l'avenir... à moins que les grandes métropoles n'améliorent leurs transports et favorisent le co-voiturage au maximum afin d'éviter un futur centre-ville rempli de Tesla.