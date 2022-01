Le robot humanoïde de Tesla fera de l'ombre à la partie automobile selon Musk

Hier à 23:36

Alexandre Godard

Après la publication des résultats financiers de Tesla pour le Q4 2021, Elon Musk a pris la parole pour faire quelques petites déclarations croustillantes comme à son habitude. Au-delà du fait que l'on apprend qu'il n'y aura pas de nouveaux modèles en 2022, on apprend également que le côté robotique ne va pas tarder à faire de l'ombre au côté automobile. C'est en tout cas son sentiment pour les années à venir.

Elon Musk : les voitures, l'espace ou les robots ?

Rappelez-vous en août dernier, Elon Musk montait sur scène pour annoncer que Tesla travaille sur la création d'un robot humanoïde, sobrement baptisé Tesla Bot. Une annonce à la fois choc et en même temps banale au vu des ambitions de l'homme le plus riche du monde dans le domaine.



Un robot d'1,72 m pesant 57 kilos et sachant se déplacer jusqu'à 8 km/h, légèrement au-dessus de la vitesse moyenne de l'être humain lorsqu'il marche. Pour qu'il soit encore plus utile, celui-ci serait capable de porter des charges de 20 kg et de répondre à certaines questions grâce à un écran placé sur son visage. Bien évidemment, nous parlons ici de la première version qui serait grandement améliorée par la suite.

La seule image que nous avons de Tesla Bot actuellement

S'il est vrai que ce genre d'objet paraît encore lointain dans notre esprit, les avancées technologiques des dernières années nous ont profondément rapprochées du but final. C'est d'ailleurs le sentiment de Musk qui a déclaré que ce Tesla Bot pourrait à l'avenir être le produit le plus important de la marque, devant les Tesla Model, Cybertruck...



Selon lui, la partie robotique pourrait carrément faire de l'ombre à la partie automobile. Premièrement car les pénuries et les retards sont fréquents dans l'automobile (Tesla en fait les frais actuellement) et deuxièmement parce que Tesla Bot est véritablement le produit qui va révolutionner notre quotidien (d'après ses propos).



Lors de sa prise de parole, il a également clarifié les choses au sujet de potentiels nouveaux modèles de véhicules à venir en 2022. La réponse est claire, net et précise... non ! Tesla souhaite avant tout se concentrer sur ses modèles actuels, sans oublier de bien gérer les pénuries de composants et surtout d'avancer sur le Cybertruck, tant attendu par de nombreuses personnes à travers le monde.



Même si Musk aime énormément prendre la parole et qu'il est capable de nous dire le contraire dans un ou deux ans, sa prise de position récente prouve que son objectif ultime se trouve dans la robotisation et les bienfaits que cela peut apporter à l'homme dans la vie de tous les jours. N'oublions pas Neuralink, l'autre entreprise d'Elon Musk qui travaille sur une puce à implanter dans le cerveau humain. Mais ça c'est encore une autre histoire...



Peut-être que d'ici quelques années Tesla Bot sera capable d'être notre chauffeur qui conduit notre Tesla ? Ah non autant pour moi, Tesla prévoit déjà de faire rouler ses voitures toutes seules sans l'aide de personne. La technologie va si vite...