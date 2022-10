Elon Musk affirme que la production du camion Semi de Tesla a commencé

Le semi-remorque de Tesla, longtemps retardé, est entré en production, et l'entreprise commencera à effectuer les premières livraisons dès le 1er décembre, a annoncé Elon Musk sur Twitter. Lorsque le constructeur automobile a dévoilé le Tesla Semi en 2017, il avait prévu que la production de ces gros camions électriques commence en 2019. Retardé à plusieurs reprises, il a été percuté par la pandémie et a été relégué au second plan par les Model 3 et Model Y.

Le Semi arrive enfin

L'an dernier, Tesla informait ses actionnaires, lors d'une autre conférence téléphonique sur les résultats, que les livraisons seraient reportées à 2022 en raison des pénuries de la chaîne d'approvisionnement mondiale qui touchent les secteurs de la technologie et de l'automobile, ainsi que de sa capacité de production limitée à l'époque pour les cellules de batterie de type 4680 du véhicule. Mais tout cela est derrière nous, Tesla semblant avoir au moins assez de pièces pour construire des Semi pour son premier client.

Excited to announce start of production of Tesla Semi Truck with deliveries to @Pepsi on Dec 1st! pic.twitter.com/gq0l73iGRW — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022



Le premier lot de Semi sera livré à Pepsi, qui a commandé 100 véhicules à l'entreprise en décembre 2017. Mais ce n'est évidemment pas le seul client qui trépigne d'impatience, d'autres grandes entreprises ont également commandé des camions au constructeur automobile, notamment Walmart et UPS. Et en mai de cette année, le constructeur automobile a ouvert les réservations à davantage de clients moyennant un dépôt de 20 000 dollars. Un Semi coûte entre 150 000 et 180 000 dollars, selon l'autonomie, et il pourrait parcourir jusqu'à 800 kilomètres sur une seule charge.

Prochaine étape, la production du Cybertruck qui doit arriver dans les prochains mois chez les clients. Elon Musk a tout récemment indiqué que son pickup serait assez étanche pour être utilisé en bateau occasionnel...