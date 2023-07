Threads vs Twitter : Elon Musk affirme que Mark Zuckerberg est un homme "faible"

Le nouveau réseau social Threads lancé il y a seulement quelques jours est un gigantesque succès aux États-Unis et dans le reste du monde où le lancement a eu lieu. On retrouve aujourd'hui plus de 100 millions d'utilisateurs, de nombreuses célébrités et beaucoup d'entreprises qui ont commencé leur communication sur Threads. Tout cela déplaît à Elon Musk, surtout après l'investissement colossal de 44 milliards de dollars qu'il a dépensé pour acheter Twitter !

Elon Musk considère Mark Zuckerberg comme un "homme faible"

Nouvelle tension entre Elon Musk et Mark Zuckerberg à la tête du groupe Meta, après la proposition d'un combat de boxe supervisé par des professionnels, le patron de Twitter surenchérit aujourd'hui en affirmant que Mark Zuckerberg est un homme faible et il lui suggère un... concours de longueur de pénis afin de prouver sa supériorité même sur son anatomie !



Cette nouvelle étape dans la guerre entre les deux milliardaires s'explique par l'arrivée de Threads, le nouveau réseau social de Meta ne cesse d'attirer de nouveaux utilisateurs au point qu'en seulement 4-5 jours, Threads a atteint les 100 millions d'utilisateurs. Une statistique hallucinante qui a été atteinte par Twitter en 780 jours après sa création.

Vous l'aurez compris, Elon Musk ressent une certaine frustration vis-à-vis de la nouvelle concurrence, en plus de perdre des annonceurs depuis le rachat du réseau social, Twitter risque maintenant de perdre des utilisateurs qui commencent progressivement à migrer sur Threads et délaisser Twitter. Pour Elon Musk, ce que fait Mark Zuckerberg avec son nouveau réseau social est quelque chose de pitoyable, le patron de Meta est accusé d'avoir fait un copier/coller de l'application Twitter et compte poursuivre le plagiat avec l'ajout des hashtags, des tendances... dans les mois à venir.



Pour le moment, Mark Zuckerberg n'a pas répondu aux propos d'Elon Musk qui l'accuse d'être un homme faible, il n'y a aucun doute que le patron de Meta doit bien rire de la situation, car il vient de "bousculer" Twitter, chose que n'avait jamais réussi Parler, Mastodon...