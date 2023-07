Le combat Elon Musk Vs Mark Zuckerberg pourrait ne pas avoir lieu selon le PDG de Meta

Était-ce que de la communication ? On dirait bien... Avant que Mark Zuckerberg sorte officiellement l'application Threads aux États-Unis et dans plusieurs pays à travers le monde, Elon Musk avait proposé au patron de Meta un combat en face à face à Las Vegas. Visiblement, les deux milliardaires ne se rencontreront jamais pour ce combat, du moins, c'est ce qu'a sous-entendu Mark Zuckerberg à un employé de Meta.

Le combat n'aurait finalement pas lieu

Selon un récent rapport de Reuters, le combat entre Mark Zuckerberg et Elon Musk est mal partie pour avoir lieu comme prévu à Las Vegas. Lors d'une réunion interne qui a eu lieu jeudi, un employé de Meta a demandé à Mark Zuckerberg si le combat avec le patron de Twitter aurait bien lieu. Ne sachant pas trop quoi répondre sur le moment, Mark Zuckerberg a déclaré qu'il n'était pas sûr que cela allait se faire. En réalité, les deux milliardaires ne communiquent plus ensemble et semblent un peu "fâché" depuis que Threads a vu le jour pour concurrencer Twitter.

Du côté d'Elon Musk, on constate moins d'attaques envers Mark Zuckerberg ces dernières semaines, une certaine "pression" avait été ressentie par les utilisateurs de Twitter à travers les tweets du milliardaire. Elon Musk a mal vécu le lancement de Threads et son record de 100 millions de nouveaux utilisateurs en l'espace de 4 jours seulement.



Aujourd'hui, tous les médias et observateurs se mettent d'accord pour dire que les statistiques de Threads sont en chute libre, énormément d'utilisateurs ont déserté la plateforme pour revenir sur Twitter et la quantité de visites ainsi que le temps moyen passé sur l'application sont globalement mauvais.



Du côté de Mark Zuckerberg, le patron estime cette baisse de performance sur Threads comme étant quelque chose de normal et d'attendu par les équipes. Le lancement a provoqué une "hype générale" qui s'est poursuivie par un "retour à la normale". Zuckerberg préfère ne pas considérer que la tendance s'est inversée, mais plutôt qu'il y a besoin de "faire mieux" pour proposer un meilleur environnement et inciter les utilisateurs à passer plus de temps sur l'application et augmenter leur taux d'engagement.