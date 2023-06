Bientôt un combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg dans une cage ?

Pour un revenir à l'hypothétique combat entre deux PDG milliardaires, Musk contre Zuckerberg pourrait offrir un sacré spectacle, avec probablement des sommes folles misées sur l'un ou l'autre. Musk, 51 ans, a l'avantage sur Zuckerberg en termes de taille physique, et il a raconté avoir participé à de "véritables combats de rue" lorsqu'il était enfant en Afrique du Sud. Mais Zuckerberg n'est pas en reste. À 39 ans, c'est un combattant de MMA en devenir qui remporte déjà des tournois de Jiu-Jitsu. Il affirme également avoir récemment terminé l'épuisant entraînement " Murph Challenge " en un peu moins de 40 minutes. Quel que soit le vainqueur, il est clair que ce serait l'un des combats les plus suivis de tous les temps. Reste à connaître ce qui sera mis en jeu. Imaginez que le vainqueur gagne le réseau social de l'autre... 😅

Après la révélation du futur concurrent de Twitter par Meta , Musk n'arrête pas de narguer Zuckerberg sur le réseau social qu'il a racheté 44 milliards de dollars avec des phrases comme " Zuck my 👅" . Lors d'une réunion interne de Meta la semaine dernière, le chef de produit Chris Cox a déclaré aux employés que l'entreprise pensait que les créateurs voulaient une version de Twitter "gérée de manière sensée", ce qui a suscité des applaudissements. "J'ai toujours pensé que Twitter devrait être utilisé par un milliard de personnes", a déclaré Mark Zuckerberg lors d'un récent entretien avec Lex Fridman .

