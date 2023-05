Premier aperçu du concurrent de Twitter de Meta

Depuis que Twitter a été acquis par Elon Musk, certains utilisateurs cherchent des alternatives pour diverses raisons. Des plateformes telles que Mastodon et Bluesky, soutenue par Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, ont réussi un joli coup, bien que la croissance de Mastodon soit redescendue comme un soufflé ces dernières semaines. Maintenant, Meta souhaite rejoindre la fête en lançant une nouvelle application sous la marque Instagram pour rivaliser avec Twitter.

Meta veut avoir son propre concurrent Twitter sous la marque Instagram

Selon une diapositive marketing interne de Meta, rapportée par Lia Haberman dans la newsletter ICYMI, nous obtenons un premier aperçu de l'application développée par l'entreprise pour concurrencer le réseau social à l'oiseau bleu. La nouvelle plateforme n'a pas encore de nom officiel et est actuellement connue en interne sous les noms de "P92" ou "Barcelona". Elle suit les lignes directrices et la marque d'Instagram.

L'interface de l'application est assez similaire à celle d'Instagram (IG), mais au lieu d'un flux de photos et de vidéos, la page d'accueil de l'application affiche une chronologie de messages. Les utilisateurs pourront joindre des photos, des vidéos et des liens à ces messages, à l'instar de Twitter. Les autres utilisateurs pourront y répondre et créer des fils de discussion sur la plateforme.



Meta souligne que les créateurs pourront facilement attirer leur public sur la nouvelle application, car les utilisateurs auront la possibilité de suivre les comptes qu'ils suivent déjà sur Instagram d'un simple clic. L'entreprise précise également que la plateforme disposera de fonctions de modération, ainsi que de contrôles permettant de définir qui peut vous répondre et mentionner votre compte.



Il est intéressant de noter que la maison-mère de Facebook affirme avoir travaillé pour rendre son application compatible avec d'autres plateformes, telles que Mastodon. Selon l'entreprise, "les utilisateurs de ces autres applications pourront rechercher, suivre et interagir avec votre profil et votre contenu si vous êtes public".

L'application décentralisée est construite sur le dos d'Instagram mais sera compatible avec d'autres applications comme Mastodon :

Il y a une connexion unique avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe IG.

Vous pouvez vous synchroniser avec vos followers existants.

Votre pseudo, votre bio et même votre vérification seront repris d'IG.

Les utilisateurs d'autres applications pourront rechercher, suivre et interagir avec votre profil et votre contenu.

L'application disposera d'un flux centralisé présentant vos followers et le contenu recommandé :

Vous pouvez publier des mises à jour textuelles de 500 caractères maximum (c'est moins qu'une légende Instagram, qu'un tweet ou qu'un message LinkedIn, alors soyez concis !)

Vous pouvez joindre des liens, des photos et des vidéos d'une durée maximale de 5 minutes.

Vous pouvez vous engager avec des likes, des réponses et des reposts.

L'application sera dotée de contrôles pour les créateurs et de fonctions de sécurité pour les comptes :

Vous pouvez contrôler les réponses, les mentions et facilement bloquer ou signaler les spams.

Les comptes que vous avez bloqués sur IG seront conservés.

Les mots cachés que vous avez sélectionnés sur IG seront conservés.

L'authentification à 2 facteurs sera activée.

Les mêmes directives communautaires d'IG seront appliquées

Un vrai concurrent à Twitter ?

Il est difficile de dire si Meta parviendra à créer un concurrent viable à Twitter, mais l'entreprise a déjà réussi à transformer des idées d'autres plateformes en produits à succès. L'avantage principal de Meta réside dans sa base d'utilisateurs considérable, qui sera invitée à rejoindre la nouvelle application sans avoir à créer un nouveau compte. Actuellement, Instagram compte plus d'un milliard d'utilisateurs, tandis que Twitter en compte environ 400 millions, mais vise le milliard d'ici 2024.



Seriez-vous prêt à utiliser le Twitter de Meta ?