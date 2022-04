Elon Musk confirme le lancement du Cybertruck pour 2023

⏰ Il y a 4 heures

Alban Martin

Tesla commencera enfin à vendre le Cybertruck l'année prochaine, a annoncé Elon Musk lors de la fête d'inauguration de l'usine de la société à Giga Texas. Lors de sa présentation sur scène, Musk a montré le véhicule Cybertruck de production, qui ressemble toujours aux versions précédentes, à l'exception des poignées de portes qui ont disparu. La voiture sera capable de savoir que vous êtes là afin d'ouvrir les portes. Le nouvel arrivant au conseil d'administration de Twitter s'est également excusé pour le retard pris dans la sortie du Cybertruck qui avait été annoncé pour la première fois en 2019. La date de sortie initialement prévue par Tesla (et très optimiste) était 2021, mais elle a reporté le lancement du véhicule à 2022, et maintenant à 2023.

Le Cybertruck sera produit au Texas

Le constructeur automobile fabriquera le Cybertruck dans sa Gigafactory au Texas, qui devrait devenir l'usine automobile "au volume le plus élevé" d'Amérique. Musk a également évoqué les autres Gigafactory prévues dans le monde et a expliqué que la fabrication de véhicules à proximité de l'endroit où ils seront expédiés est beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Cette année est consacrée à l'augmentation de la production - "une échelle qu'aucune entreprise n'a jamais atteint dans l'histoire de l'humanité", d'après le fantasque patron - tandis que l'année prochaine sera consacrée à la sortie d'une "vague massive de nouveaux produits".

Plusieurs nouveautés en 2023 chez Tesla

Outre le Cybertruck, l'entreprise prévoit également de lancer le Semi EV l'année prochaine, ainsi que d'autres produits qu'elle n'a pas encore révélés. Le gros camion électrique conçu pour transporter des marchandises sur de longues distances était censé sortir en 2019, mais son lancement a également été repoussé à plusieurs reprises. Le robot humanoïde Optimus de Tesla entrera également en production en 2023, et sera conçu pour accomplir toutes les tâches que les humains ne veulent pas faire. Un autre produit futur que nous pouvons apparemment attendre avec impatience est un robotaxi dédié qui sera conçu pour avoir un look assez futuriste. Mais avant tout cela, Tesla lancera cette année en Amérique du Nord une vaste version bêta de sa technologie de conduite entièrement autonome.



Vous pouvez voir Musk annoncer la nouvelle date de lancement du Cybertruck ci-dessous :