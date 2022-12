Tesla livre enfin son premier camion Semi avec triple moteur et recharge à 1400 kW

Cinq ans après que le PDG Elon Musk a officiellement dévoilé son Semi, le camion semi-remorque électrifié de Tesla, l'entreprise a livré son premier véhicule de production officiel à Pepsi jeudi, lors de son "Semi Delivery Event" qui s'est tenu à la Gigafactory de Tesla dans le Nevada. Le fabricant de boissons concurrent de Coca-Cola avait commandé le premier pour un total de 100 véhicules.



Rappelons que le camion avait été repoussé à de nombreuses reprises par le passé.

Prix du Tesla Semi

Présenté pour la première fois en 2017, le Tesla Semi devait initialement être vendu au détail à 150 000 et 180 000 dollars pour les versions 480 et 800 km d'autonomie, respectivement. Ces prix sont nettement plus élevés que le prix d'une cabine diesel standard (environ 60 000 euros), mais Tesla estime que ses camions peuvent fonctionner 20 % plus efficacement (2 kWh par mile, soit environ 125 kWh / 100 km) et économiser jusqu'à 250 000 euros sur la durée de vie d'un million de miles (1,6 millions de kilomètres) du Semi.

Des performances incroyables

Chaque plate-forme est "conçue comme une balle", a déclaré Elon Musk lors de la présentation du véhicule (le patron de Tesla est partout actuellement, on se demande comment il fait), et serait équipée d'un énorme bloc de batteries de 1 MW. Ce pack permettrait d'atteindre le 0 à 100 km/h en 20 secondes, ce qui est impressionnant si l'on considère que ces véhicules peuvent tracter jusqu'à 36 tonnes à la fois, et que le temps de charge de 80 % est de 30 minutes seulement, à la faveur d'une puissance de 1 400 kW. Il faudra pour cela les nouveaux Superchargers v4 qui seront les seuls à pouvoir dépasser les 1 000 Kw sans surchauffer. Les Semis sont également équipés de capacités d'autopilotage améliorées, ainsi que de systèmes d'atténuation de la mise en portefeuille, de capteurs d'angle mort et d'enregistrement des données pour la gestion de la flotte.

Pour en revenir aux performances, il faut savoir que le Semi de production a été modifié par rapport au premier prototype de 2017. En effet, le Tesla Semi utilise désormais une chaîne de traction à trois moteurs électriques, quelque chose que l'on a découvert avec la Model S Plaid.



Concrètement, les deux moteurs avant sont utilisés pour l’accélération, alors que le moteur situé sur l'essieu arrière n'officie que sur l’autoroute, à vitesse stabilisée. Un système qui permet de couper les deux autres fournisseurs de puissance, l'équivalent du COD - Cylinder on Demand - des voitures thermiques.



Voilà qui permet au Semi de doubler des camions diesel en toute tranquillité, même avec une pente à 6 %, comme le démontre la vidéo de présentation réalisée pour l'occasion par le constructeur américain.