BMW adopte la norme de recharge des VE de Tesla

Les clients canadiens et américains de BMW devraient avoir plus de facilité à trouver des stations de recharge à l'avenir. L'entreprise a annoncé qu'elle adoptait la norme de recharge nord-américaine (NACS) pour tous ses véhicules électriques à batterie aux États-Unis et au Canada. Le changement devrait être officiel au début de l'année 2025 et permettra aux voitures BMW, Mini et Rolls-Royce construites avec un système de charge combiné (CCS) d'accéder aux Supercharger spécifiques de Tesla.

Bientôt en Europe

Sebastian Mackensen, président et PDG de BMW of North America, a déclaré dans un communiqué :

Avec six modèles BMW, MINI et Rolls-Royce entièrement électriques désormais disponibles sur le marché américain, et d'autres à venir, il est de notre priorité absolue de veiller à ce que nos conducteurs aient un accès facile à une recharge fiable et rapide. Cet accord est le dernier en date de nos efforts continus et de longue date pour élargir les options de recharge pour nos clients alors que nous continuons sur la voie de l'électrification.

BMW était l'un des derniers constructeurs automobiles à ne pas avoir encore adopté le NACS outre-Atlantique. L'entreprise suit Ford, General Motors et Volvo - entre autres - qui ont récemment signer un accord avec la société d'Elon Musk. Toyota, Volkswagen et Honda n'ont pas encore adopté le système, bien que ces deux derniers soit en discussion avec le constructeur américain.

En juillet, BMW a annoncé la création d'une coentreprise avec six autres constructeurs automobiles, dont General Motors et Honda, pour construire un minimum de 30 000 stations de recharge dans les zones urbaines et sur les autoroutes. Chacune d'entre elles devrait être compatible avec le CCS et le NACS. La coentreprise prévoit de commencer à déployer des emplacements à travers les États-Unis au début de 2024 et au Canada à une date ultérieure. En espérant que l'Europe fasse partie des plans de BMW, groupe allemand.



Il va y avoir de plus en plus de queue aux Superchargers...