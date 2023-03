Résumé de la grande conférence Tesla qui s'est déroulée cette nuit

Voici comment Elon Musk imagine le futur via une économie énergétique durable.

Après celle en Allemagne, Tesla confirme qu'il va construire une Gigafactory au Mexique. Cette nouvelle usine de production permettra à Musk et ses équipes de fabriquer toujours plus de véhicules pour répondre à la demande croissante des dernières années.

Tous les futurs véhicules Tesla seront équipés d'une batterie basse tension de 48 volts contre 12 volts sur les modèles actuels. Cette batterie ne sert pas à faire rouler le véhicule, mais à faire fonctionner tout le reste comme les phares, l'écran info-divertissement… Grâce à cette tension quadruplée, Tesla peut réduire la taille des câbles, le poids, la perte d'énergie et aussi les coûts de fabrication. Rien ne change pour le client si ce n'est peut-être le prix final du véhicule qui pourrait légèrement baisser grâce à ce genre d'optimisation.

La nouvelle génération de Superchargeurs est là ! Comme vous le savez, les bornes Tesla peuvent dorénavant être utilisées par tous types de véhicules électriques sur notre continent. Cependant, sur les modèles actuels, les câbles de recharge sont parfois trop courts étant donné qu'ils sont à la base conçus uniquement pour les Tesla. L'Europe sera donc la première à être équipée en Superchargeurs v4 même si la feuille de route est encore un peu confuse. De même, aucune information sur la puissance de charge. Espérons qu'elle soit à la hausse et non équivalente à celle des Superchargeurs v3.

Cette nuit, Tesla a tenu un Investor Day, une sorte de grande conférence durant laquelle nous avons eu le droit à plusieurs annonces importantes pour le futur de la marque. Autant être clair immédiatement, oubliez les annonces de nouveaux véhicules. Les rumeurs étaient confiantes sur l'arrivée d'une Tesla Model 2 à un prix abordable et d'une Model 3 restylée. Finalement, seul le Cybertruck , attendu de longue date, était présent sur scène. L'occasion pour Elon Musk de confirmer à nouveau que son tank homologué sur route ouverte va sortir cette année.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.