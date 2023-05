Ford signe un accord pour les Superchargers de Tesla

Ford a pris de court toute l'industrie automobile en annonçant un accord avec Tesla. Cette décision stratégique permettra aux propriétaires de véhicules électriques Ford d'accéder aux superchargeurs Tesla, ajoutant ainsi plus de 12 000 nouveaux points de charge rapides au réseau existant au Canada et aux États-Unis. Cette initiative devrait booster les ventes de voitures de la marque, plutôt abordables.

Ford s'allie à Tesla

Les détenteurs de VE de la marque, tels que la Ford Mustang Mach-E, le F-150 Lightning et l'E-Transit pourront utiliser les superchargeurs Tesla grâce à un adaptateur et à une intégration logicielle. L'activation et le paiement seront facilités par l'application FordPass ou Ford Pro Intelligence.

D'ici 2025, Ford prévoit d'équiper sa prochaine génération de véhicules électriques du connecteur North American Charging Standard (NACS), éliminant ainsi le besoin d'un adaptateur pour accéder aux superchargeurs de la société d'Elon Musk. Tesla, qui a développé le NACS, a annoncé l'automne dernier l'ouverture de son standard de charge à tous les constructeurs automobiles.

Jim Farley, président et PDG de Ford, a exprimé sa satisfaction quant à cet accord en déclarant dans un Twitter Space :

C'est une excellente nouvelle pour nos clients qui auront désormais un accès inégalé au plus grand réseau de chargeurs rapides aux États-Unis et au Canada, avec plus de 12 000 superchargeurs Tesla et plus de 10 000 chargeurs rapides déjà présents dans le réseau BlueOval.

En outre, il a souligné l'importance de l'accès généralisé à la recharge rapide pour la croissance de la marque Ford en tant que fabricant de véhicules électriques.

Rebecca Tinucci, directrice principale de l'infrastructure de charge chez Tesla, s'est également exprimée sur cet accord, exprimant son enthousiasme à l'idée d'accueillir les propriétaires de Ford dans le vaste réseau de superchargeurs de Tesla.

Ce partenariat entre Ford et Tesla renforcera le réseau de charge BlueOval, déjà le plus grand réseau de charge public en Amérique du Nord avec plus de 84 000 chargeurs. Pour information, l'inventeur du fordisme a lancé BlueOval en Europe l'an dernier.



Les prochaines sorties électriques de Ford devraient ainsi être plus intéressantes que jamais.