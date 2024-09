Apple Books signe un accord avec le "Reese's Book Club" de l'actrice Reese Witherspoon

Ce n'est pas le service Apple le plus populaire dans l'écosystème, mais Apple Books arrive tout de même à attirer des milliers d'utilisateurs au quotidien grâce à sa diversité dans les livres audio et écrits proposés. La firme de Cupertino a annoncé aujourd'hui dans un communiqué de presse renforcer son offre avec l'arrivée du "Book Club" de l'actrice Reese Witherspoon que vous avez pu apercevoir dans la série "The Morning Show" sur Apple TV+.

Apple x Reese Witherspoon

Apple Books a annoncé aujourd'hui un partenariat exclusif avec le Reese's Book Club, fondé par l'actrice et productrice Reese Witherspoon. Ce partenariat fait d'Apple Books la plateforme officielle pour les livres audio du Reese's Book Club, offrant une nouvelle dimension à l'expérience de lecture pour les utilisateurs.

Le Reese's Book Club se distingue par son engagement à sélectionner chaque mois un livre qui met en lumière une femme au cœur de l'histoire. Ce club, lancé par Reese Witherspoon, vise à promouvoir des voix féminines et à inspirer ses membres à travers des récits puissants et diversifiés.



Les membres du Reese's Book Club et les utilisateurs d'Apple Books pourront accéder à une catégorie dédiée sur la plateforme. Cette catégorie offrira les nouvelles sélections mensuelles et un accès aux sélections précédentes.

Dans le cadre de ce partenariat, Apple Books proposera des promotions exclusives sur les livres sélectionnés par le Reese's Book Club. Hello Sunshine, la société de médias fondée par Reese Witherspoon, organisera des recommandations de livres audio tout au long de l'année, ces recommandations mettront en avant des auteurs et des œuvres qui méritent d'être découvertes.



Reese Witherspoon a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat dans le communiqué de presse d'Apple :

Pour tant de gens, les livres audio sont un moyen puissant et accessible de profiter de l'expérience d'un livre incroyable. Nous sommes vraiment ravis de nous associer à Apple Books pour connecter notre incroyable communauté et les amateurs de livres audio partout dans le monde avec les derniers choix du Reese's Book Club.

Eddy Cue, le vice-président principal des services d'Apple, a déclaré :

Reese a été une force puissante en mettant en lumière des récits divers et de nouvelles perspectives, et nous sommes ravis de l'accueillir sur Apple Books, le meilleur endroit pour découvrir des millions de livres et de livres audio. Nos clients peuvent maintenant profiter de collections éditoriales thématiques et de recommandations exclusives de livres audio de la communauté de Reese, uniquement sur Apple Books.

Apple et ses concurrents sont tous d’accord pour dire que les livres audio connaissent une popularité croissante grâce à leur capacité à offrir une expérience de narration immersive. Ils permettent aux lecteurs de profiter de leurs livres préférés même en déplacement, transformant les trajets quotidiens, les séances de sport ou les tâches ménagères en moments de découverte littéraire.



Pour le livre audio de juin, le Reese's Book Club a sélectionné le livre "The Unwedding" de Ally Condie. Ce roman intrigant raconte l'histoire d'une divorcée dont les vacances à Big Sur sont bouleversées par la découverte d'un cadavre le jour d'un mariage.

Télécharger l'app gratuite Apple Books