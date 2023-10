Toyota et Lexus adoptent aussi les Superchargers de Tesla

Un à un, les constructeurs automobiles adoptent la norme de charge nord-américaine (NACS) utilisée par les superchargeurs de Tesla, alors qu'ils doivent tous tendre vers la fin des véhicules thermiques d'ici dix ans. Toyota est la dernière entreprise à s'être jointe à la société d'Elon Musk, le constructeur nippon ayant annoncé qu'il avait conclu un accord avec Tesla pour intégrer des ports NACS dans certains véhicules de marque Toyota à partir de 2025. Les VE de sa marque de luxe, Lexus, seront également concernés.

Une recharge ultra-rapide chez Toyota

En utilisant les ports NACS sur ses véhicules électriques, Toyota donne effectivement à ses clients la possibilité d'accéder à plus de 12 000 Superchargers en Amérique du Nord. Bien que l'entreprise ne mette pas en œuvre la norme au cours de l'année prochaine, son calendrier correspond à celui de ses concurrents. Surtout, les clients qui possèdent déjà des véhicules Toyota et Lexus équipés du système de charge combiné (CCS) auront également accès aux adaptateurs NACS à partir de 2025. Heureusement !

Juste avant Toyota, c'est BMW qui a officialisé en début de semaine un contrat avec Tesla pour ses VE aux États-Unis et au Canada. Il y a quelques mois, GM et Ford ont révélé qu'ils allaient passer à la norme à partir de 2025, mais les propriétaires pourront déjà accéder aux Superchargers de Tesla l'année prochaine si tout va bien. Hyundai adoptera la norme pour ses VE aux États-Unis en 2024, et les VE au Canada suivront en 2025. Honda, le constructeur automobile japonais voisin de Toyota, a annoncé sa transition vers le NACS en septembre et son intention de vendre des véhicules équipés du port dans deux ans. Toutefois, il a également indiqué qu'il mettait au point un adaptateur permettant aux véhicules Honda antérieurs à 2025 de se recharger à l'aide du système de Tesla.



Seul problème, l'Europe n'est pas prêt d'adopter la norme américaine et se prépare à la norme CCS2...