Apple signe un nouvel accord avec Arm pour les processeurs après 2040

Apple a signé un nouvel accord avec la société britannique de conception de puces Arm pour l'exploitation sous licence de sa technologie au-delà de 2040, rapporte Reuters. Il convient de rappeler que l'architecture matérielle d'Arm sert de base aux processeurs AXX et MX d'Apple depuis des années.

Un nouvel accord entre Apple et Arm

Sans annonce officielle de la part d'Apple et d'Arm, ce nouvel accord a été mentionné dans les documents déposés mardi pour l'introduction en bourse d'Arm, dont le prix a été fixé à 52 milliards de dollars.

Nous avons conclu un nouvel accord à long terme avec Apple qui s'étend au-delà de 2040, poursuivant notre relation de collaboration de longue date avec Apple et l'accès d'Apple à l'architecture Arm.

Les brevets d'Arm sont à la base de tous les processeurs de silicium personnalisés d'Apple, tels que l'A15 de l'iPhone 14 et le M2 du MacBook Pro, car Apple paye une licence pour le jeu d'instructions d'Arm, le plus avancé au monde. Le concurrent Intel est largué, à tel point qu'il a perdu Apple comme client sur Mac depuis 2020.

Le document révèle que des entreprises telles qu'Apple donc, mais aussi AMD, Google, Intel, Nvidia, Samsung et TSMC ont "manifesté leur intérêt" pour l'achat d'actions d'Arm pour un montant total de 735 millions de dollars. En détenant des actions d'Arm, les fabricants de puces espèrent avoir une influence sur la direction d'Arm pour les projets futurs.



La société japonaise SoftBank se prépare à une introduction en bourse depuis que son projet de vente d'Arm à Nvidia a fait l'objet d'un examen réglementaire. En janvier 2022, la société californienne Nvidia a renoncé à l'achat lorsqu'il est devenu évident que l'opération serait bloquée par la FTC, le régulateur amériainc.



La relation entre Apple et Arm est l'une des plus anciennes dans le secteur des processeurs - Apple a été l'une des premières entreprises à s'associer à la société lors de sa création en 1990, avant la sortie de l'ordinateur de poche Newton d'Apple, qui utilisait une puce basée sur les produits d'Arm.



Si le Newton a été un échec cuisant, Arm n'en a pas pâti. L'entreprise a ensuite développé des données de conception de circuits intégrés qui sont généralement considérées comme le "schéma directeur" des semi-conducteurs. Arm concède des licences pour la conception de ses puces à plus de 500 entreprises, et son architecture est utilisée dans 95 % des smartphones dans le monde. Un véritable monopole...



Quoiqu'il en soit, ce nouvel accord assure aux clients d'Apple un avenir serein avec des produits au-delà de 2040.