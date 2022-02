Nvidia met un terme définitif au rachat d'ARM

Il y a 4 heures

Windows

Alexandre Godard

1



Le début d'année 2022 aura scellé l'affaire. Après un an et demi de pourparlers, Nvidia renonce à l'acquisition d'ARM qui aurait fait de lui le plus puissant dans son domaine. Un rachat dangereux selon ses principaux concurrents et le gouvernement des USA.

Nvidia n'achètera par ARM, c'est définitif !

C'était une issue finale dont on se rapprochait de plus en plus et voilà qu'un nouveau rapport du Financial Times vient conclure cette idée générale. Comme l'indique ce rapport, Nvidia ne rachètera pas ARM pour quelques dizaines de milliards de dollars.



Le géant des cartes graphiques renonce à cette acquisition qui aurait fait de lui le plus puissant au monde sur le marché des semi-conducteurs. C'est justement pour cette raison que personne, mis à part Nvidia lui-même, ne voulait que cette transaction s'effectue.



La première annonce datait de septembre 2020 mais depuis un an et demi, les mauvaises nouvelles se sont accumulées. Parmi les plus marquantes, on notera l'interdiction pure et simple du gouvernement américain qui jugeait ce rachat anti-concurrentiel à tout point de vue. N'oublions pas la prise de parole de Qualcomm en février 2021 qui s'opposait fermement à l'opération.

Il y a une quinzaine de jours, Bloomberg révélait à son tour que Nvidia aurait lâché l'affaire face à une résistance bien trop importante. À l'heure où le monde de la technologie grandit à toute vitesse et les grandes entreprises du secteur amassent des milliards de dollars, il faut faire très attention à ce genre de transaction. Car une fois qu'elle est validée, il est impossible de revenir en arrière.



À moins d'un retournement de situation légendaire, l'histoire du rachat d'ARM par Nvidia fait dorénavant partie du passé. Même si c'est dans un autre secteur, on a hâte de voir ce que vont dire les autorités de la concurrence dans les mois à venir sur le rachat d'Activision par Microsoft pour un montant colossal de 69 milliards de dollars.