Et si Nvidia renonçait son rachat d'ARM à 40 milliards ?

Il y a 2 heures

Alban Martin

Le fabricant de puces graphiques Nvidia pourrait être sur le point de renoncer à l'acquisition d'Arm, la lenteur des tractations et les réactions de l'industrie rendant difficile la conclusion de l'opération de 40 milliards de dollars.

Nvidia prêt à abandonner le rachat d'ARM ?

En septembre 2020, le célèbre créateur de cartes graphiques Nvidia annonçait qu'il allait racheter ARM pour 40 milliards de dollars. Une annonce qui a fait réagir le monde de la technologie mais également certains gouvernements.

Les divers obstacles mentionnés ci-dessus auraient conduit à un changement de position des deux entreprises autour du rachat. Selon une source anonyme de Bloomberg, Nvidia ne croit plus à la conclusion de la transaction.



De l'autre côté de la barrière, une autre source affirme que SoftBank travaille à l'organisation d'une offre publique initiale pour Arm, si l'acquisition de Nvidia échoue. Depuis l'annonce de l'accord, Nvidia, Arm et Softbank ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part de nombreux acteurs.



Aux États-Unis, la Federal Trade Commission a intenté une action en justice pour bloquer l'opération en décembre 2021, craignant qu'elle n'étouffe l'innovation et ne nuise à la concurrence sur le marché des puces. L'accord "donnerait à l'une des plus grandes entreprises de puces le contrôle de la technologie et des conceptions informatiques sur lesquelles les entreprises rivales s'appuient pour dépendre de leurs propres puces concurrentes."



Selon Bloomberg, l'opération pourrait également provoquer des problèmes avec les autorités chinoises, qui auraient l'intention de bloquer le rachat s'il est approuvé dans d'autres pays.



Le fabricant de puces Qualcomm s'est opposé à l'opération en février 2021, inquiet de la possibilité que Nvidia finisse par devenir le gardien de la technologie d'ARM. Étant donné qu'Arm accorde des licences pour la conception de ses puces à plus de 500 entreprises, dont Apple, la crainte paraît légitime.



Malgré l'opposition, un porte-parole de Nvidia a déclaré que la "transaction offre une opportunité d'accélérer Arm et de stimuler la concurrence et l'innovation." Quant à SoftBank, elle déclare : "Nous gardons l'espoir que la transaction sera approuvée."



Si au sein des équipes de Nvidia, les avis divergent, du côté de chez SoftBank, certaines entités veulent que l'accord aboutisse, en partie parce que les actions de Nvidia ont presque doublé depuis l'annonce.



Enfin, il faut savoir que l'offre initiale expirera le 13 septembre prochain, soit deux ans après son annonce. Cette échéance pourrait être prolongée en fonction des délais d'approbation réglementaire.