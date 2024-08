Nvidia mise sur le Vision Pro pour le développement des robots humanoïdes

Le géant des processeurs graphiques Nvidia vient d'annoncer une suite complète d'outils d'IA destinés à révolutionner le développement de la robotique humanoïde. Et surprise, l'Apple Vision Pro est au cœur de ce dispositif innovant qui pourrait bien changer la donne pour les fabricants de robots.

L'Apple Vision Pro comme télécommande ultime pour robots

Parmi les nouveautés dévoilées par NVIDIA, on trouve notamment un workflow de téléopération qui exploite les capacités uniques du casque de réalité mixte d'Apple. Grâce aux microservices MimicGen de Nvidia, les mouvements et les gestes de l'utilisateur capturés par les capteurs de l'Apple Vision Pro peuvent être traduits en temps réel en commandes pour un robot humanoïde.

Imaginez : vous enfilez votre Apple Vision Pro, et soudain vous contrôlez un robot à distance, voyant par ses yeux et manipulant des objets avec ses mains. Une expérience qui pourrait bien révolutionner non seulement le développement en laboratoire mais aussi à terme les usages de ces machines du futur.

Un gain de temps et d'argent considérable pour les développeurs

Cependant, l'Apple Vision Pro n'est qu'un maillon de la chaîne dans l'écosystème d'outils presque infini d'IA de Nvidia dédié à la robotique. Le constructeur propose également de nouveaux microservices NIM pour générer des données synthétiques à partir de ces sessions de téléopération, alimentant ainsi les modèles d'IA des robots à moindre coût.

Couplé au framework de simulation Isaac Sim et au service d'orchestration OSMO de NVIDIA, ce workflow promet aux développeurs de diviser par 10 les temps de développement et les besoins en données réelles. De quoi démocratiser la création de robots humanoïdes auprès d'un plus grand nombre d'acteurs.

Apple, un acteur clé de la révolution robotique à venir ?

Si l'Apple Vision Pro trouve une place de choix dans la stratégie de Nvidia, c'est bien la preuve que la firme de Cupertino pourrait jouer un rôle central dans l'essor de la robotique humanoïde ces prochaines années. Avec son casque de réalité mixte à la pointe de la technologie, Apple dispose d'un atout de taille pour s'imposer sur ce marché émergent.

On peut imaginer à l'avenir des robots intégrant nativement la compatibilité avec l'Apple Vision Pro, voire des partenariats entre Apple et des fabricants de robots pour proposer des expériences intégrées et optimisées. Une perspective enthousiasmante qui pourrait faire de l'Apple Vision Pro bien plus qu'un simple casque de divertissement.



Depuis l'abandon du projet de voiture autonome, on sait qu'Apple s'est recentrée sur la robotique connectée. Avec les avancées de Cupertino autour de la vision dans l'espace et de la compréhension automatique de l'environnement, il est possible qu'Apple se lance dans la robotique dans un avenir plus ou moins lointain. En tout cas, Nvidia a très rapidement compris le potentiel du Vision Pro.