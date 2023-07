Apple signe un nouvel accord de licence 5G avec Nokia

Apple et Nokia ont signé un nouvel accord de licence de brevet à long terme qui permettra à Apple d'accéder aux inventions brevetées de Nokia dans la 5G et d'autres technologies, a annoncé la société finlandaise.

Les deux sociétés avaient un terrain d'entente antérieur qui devait expirer à la fin de 2023, et le nouvel accord remplacera celui qui se termine. Nokia et Apple n'ont pas annoncé les termes de l'accord, mais Apple devra donc mettre la main à la poche pour profiter des brevets en question.

Nokia détient plus de 20 000 brevets, dont 5 500 brevets liés à la technologie 5G. Nokia propose ses brevets à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND) car nombre d'entre eux sont considérés comme essentiels. Cela signifie que les entreprises peuvent licencier les technologies Nokia à un prix raisonnable, reste que le mot raisonnable n'est pas toujours perçu de la même manière par deux parties.



Jenni Lukander, présidente de Nokia Technologies, a déclaré :

Nous sommes ravis d'avoir conclu à l'amiable un accord de licence de brevet à long terme avec Apple. L'accord reflète la force du portefeuille de brevets de Nokia, ses investissements de plusieurs décennies dans la R&D et ses contributions aux normes cellulaires et à d'autres technologies.

En 2017, Apple et Nokia ont conclu un accord de licence de brevet à la suite d'un différend juridique houleux, et cet accord à hauteur de deux milliards de dollars expire cette année. Les revenus liés au dernier accord entre Nokia et Apple seront reflétés dans les résultats de Nokia au premier trimestre 2024. Du côté d'Apple, les iPhone 16 seront probablement les premiers à profiter de ce partenariat renouvelé, alors que Qualcomm fournit actuellement ses modems et que la firme de Cupertino travaille sur son propre modem 5G depuis des années.