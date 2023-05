Tesla veut tester la publicité et tease deux nouveaux modèles !

Le constructeur automobile Tesla a, jusqu'à présent, toujours boudé la publicité traditionnelle pour ses véhicules électriques. Mais cela devrait bientôt changer, alors qu'Elon Musk a annoncé deux nouveaux modèles

à venir.



Tesla est connu pour son aversion pour la publicité et n'a jamais fait de spot télévisé ou de 4 par 3 depuis son lancement au début des années 2000, préférant compter sur le bouche-à-oreille pour promouvoir ses véhicules. Aujourd'hui, les choses pourraient changer pour le constructeur automobile.

La publicité Tesla bientôt une réalité

Lors de la dernière réunion des actionnaires de l'entreprise, le chef de Tesla, Elon Musk, a répondu à une question concernant la publicité par : "Nous allons essayer un peu de publicité et voir comment cela se passe". Apparemment, le dirigeant a changé d'avis sur la question après avoir le rachat de Twitter, qui tire l'essentiel de ses revenus de la publicité.

Il est en effet ironique que Twitter soit très dépendant de la publicité. Je n'ai jamais vraiment utilisé la publicité auparavant, et maintenant j'ai une entreprise qui dépend fortement de la publicité. Alors, je pense que je devrais dire que la publicité est géniale et que tout le monde devrait la faire.

Rappelons à toute fin utile qu'Elon Musk avait déclaré il y a quelques années qu'il détestait la publicité et que Tesla utilisait l'argent que les autres constructeurs automobiles mettaient de côté pour les publicités et les parrainages "pour rendre le produit excellent".

Dans sa réponse lors de la réunion des actionnaires, Musk a déclaré que les véhicules Tesla ont des fonctionnalités et des caractéristiques que la plupart des gens ne connaissent pas. L'entreprise les publie sur son compte Twitter, mais il reconnaît que cela revient à prêcher des convaincus. Dans une interview accordée à CNBC, il a déclaré que les publicités pourraient être "informatives et divertissantes", de sorte qu'elles soient plus riches en contenu que les publicités habituelles. Il a laissé entendre que les futures publicités de Tesla pourraient prendre ce format et mettre en avant les caractéristiques moins connues de ses véhicules.

Deux nouvelles "Model" à venir

Mais ce n'est pas tout, le patron a également évoqué deux nouveaux véhicules électriques lors de la réunion des actionnaires. Sans filtre, Musk a déclaré que les techniques de conception et de fabrication des véhicules "dépassent de loin tout ce qui existe dans l'industrie". Il a ajouté que l'entreprise était déjà en train de "construire un nouveau produit", ce qui pourrait signifier que Tesla travaille déjà sur un prototype pour au moins l'un des VE.



La rumeur veut que le prochain véhicule soit un Model 1 ou Model 2, une berline compact de type "Golf" à prix canon...