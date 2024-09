Apple avait approché Mercedes, Ford et Tesla pour l'Apple Car

L'ambitieux projet d'Apple visant à créer son propre véhicule électrique, connu sous le nom de projet Titan, a débuté en 2014 mais a été officiellement annulé ces derniers jours. Après son annulation sans détail, nous avions eu vent de quelques raisons, principalement l'impossibilité de réaliser un modèle entièrement autonome. Cette fois, nous apprenons que le géant américain a négocié avec de grands constructeurs automobiles comme Mercedes-Benz, Ford, Tesla, et a même envisagé d'acquérir le constructeur automobile de luxe McLaren, pour donner vie à l'Apple Car.

Une histoire compliquée pour l'Apple Car

Initialement inspiré par la vision de Steve Jobs, le projet visait à révolutionner l'industrie automobile avec un véhicule doté d'une conduite autonome de niveau 5, ne nécessitant aucune intervention humaine. Malgré les efforts considérables déployés par l'entreprise, notamment un design à l'esthétique futuriste avec un toit entièrement en verre et une technologie embarquée avancée, le projet a dû faire face à de nombreux défis. En dix ans, il a englouti la bagatelle de 10 milliards de dollars.



Les changements de direction et les désaccords sur l'orientation du projet ont provoqué des frustrations parmi les cadres d'Apple. L'équipe de Titan a même développé une navette autonome en partenariat avec Volkswagen pour le campus d'Apple, qui a finalement été fermée. La nature ambitieuse de la création d'un véhicule entièrement autonome, combinée aux coûts de production élevés estimés et au départ du personnel clé vers la concurrence, a contribué à l'échec du projet. L'année dernière, des réflexions ont été menées pour pivoter vers une voiture autonome de niveau 2, similaire à l'Autopilot de Tesla, mais cela n'aurait pas différencié l'Apple Car de manière significative des véhicules électriques existants sur le marché. Et les perspectives de bénéfices se sont évanouies avec.



Kevin Lynch, qui a repris la direction du projet en 2021, a conclu que l'autonomie complète nécessiterait au moins une autre décennie de développement. Cette prise de conscience, ainsi que les inquiétudes du PDG d'Apple, Tim Cook, concernant la viabilité du projet et la perte continue de membres essentiels de l'équipe au profit d'autres entreprises, ont conduit à la décision d'annuler le projet Titan. Au début de l'année 2023, environ 2 000 employés d'Apple ont été informés de l'arrêt du projet, marquant la fin d'une ère pour l'aventure d'Apple dans l'industrie automobile. L'arrêt du projet Titan, qui était devenu une entreprise financière importante pour Apple, coûtant environ 1 milliard de dollars par an, souligne les immenses défis auxquels les entreprises technologiques sont confrontées lorsqu'elles tentent d'innover dans le secteur complexe et hautement réglementé de l'automobile.

Plusieurs marques approchées par Apple

Comme l'a rapporté Bloomberg cette semaine, Apple a tenté de négocier un partenariat avec Mercedes-Benz pour construire son Apple Car. Le rapport indique que les discussions ont "progressé" pendant des mois et que les deux entreprises travaillaient activement sur un projet de voiture électrique. Cependant, les discussions ont achoppé sur un détail : si Mercedes devait construire l'Apple Car, elle souhaitait également vendre ses propres voitures en utilisant la plateforme de conduite autonome d'Apple.



Apple s'est finalement retiré, pensant qu'elle était capable de construire une voiture toute seule après tous les travaux préliminaires avec Mercedes. L'entreprise aurait également discuté avec Ford de la possibilité pour le constructeur automobile de vendre une Apple Car sous sa marque Lincoln, mais les discussions "n'ont pas dépassé le stade d'une première réunion".



Plus en amont, Apple a même discuté avec Elon Musk au sujet de l'achat de Tesla pour construire sa voiture. Cependant, le PDG d'Apple, Tim Cook, aurait mis un terme à l'accord lors des premières négociations. À un moment donné, les dirigeants d'Apple ont à nouveau rencontré Musk pour discuter d'autres moyens de collaboration, comme l'achat de batteries.



Enfin, toujours selon Bloomberg, Apple a failli acheter le constructeur automobile de luxe McLaren, en 2016. À l'époque, Jony Ive travaillait encore pour l'entreprise et aurait bénéficié d'un nouveau studio de design à Londres pour travailler sur le projet.