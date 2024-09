Tesla rappelle 2 millions de voitures pour un problème de sécurité de l'Autopilot

À la suite d'une enquête de deux ans menée par l'administration nationale de la sécurité routière américaine (NHTSA), Tesla est dans l'obligation de rappeler plus de deux millions de véhicules pour apporter des correctifs à son système Autopilot. Les correctifs seront distribués gratuitement aux propriétaires via des mises à jour OTA (over-the-air) afin d'ajouter des fonctionnalités qui garantissent que les conducteurs sont attentifs lorsqu'ils utilisent le système d'aide à la conduite de Tesla. Il concerne tous les VE actuels de Tesla construits depuis le lancement d'Autopilot en 2015, notamment les Model 3, Model Y, Model S et Model X.

Un rappel à distance pour Tesla

La NHTSA a déclaré officiellement :

Le remède intégrera des contrôles et des alertes supplémentaires à ceux qui existent déjà sur les véhicules concernés afin d'encourager davantage le conducteur à adhérer à sa responsabilité de conduite continue chaque fois qu'Autosteer est engagé.

Elle a noté que si Autopilot (plus précisément son composant Autosteer qui gère le volant) dispose de plusieurs contrôles pour s'assurer que les conducteurs sont attentifs, ils ne sont pas toujours suffisants.

Dans certaines circonstances, lorsque l'Autosteer est activé, la proéminence et la portée des contrôles de la fonction peuvent ne pas être suffisantes pour empêcher le conducteur d'utiliser à mauvais escient la fonction avancée d'aide à la conduite SAE de niveau 2. [Cela peut entraîner] un risque accru de collision.

Tesla a donc reçu l'ordre de mitiger ces cas et de revoir en partie le système de surveillance du conducteur. L'ordonnance du jour donne une piste claire pour les ingénieurs d'Elon Musk :

La solution comprendra des contrôles et des alertes supplémentaires à ceux qui existent déjà sur les véhicules concernés afin d'encourager davantage le conducteur à adhérer à sa responsabilité de conduite continue lorsqu'Autosteer est activé, ce qui inclut de garder les mains sur le volant et de prêter attention à la route.

Ces mesures comprendront des alertes visuelles plus visibles, la possibilité d'activer et de désactiver plus facilement la gestion du volant, et la suspension éventuelle de ce dernier si le conducteur n'adopte pas un comportement responsable de manière continue.



Dans une lettre adressée à la NHTSA, Tesla a pris acte de l'ordonnance et a déclaré qu'elle publierait le correctif requis.

Tesla diffusera gratuitement une mise à jour logicielle OTA (over-the-air). Les lettres de notification aux propriétaires devraient être envoyées le 10 février 2023.

L'ordonnance concerne très exactement 2 031 220 véhicules, les modèles entrés en production après le 7 décembre auront déjà intégré la mise à jour.



La NHTSA a déclaré en août dernier qu'elle ouvrait une enquête sur Autopilot à la suite de 11 accidents avec des véhicules de premiers secours stationnés depuis 2018, qui ont fait 17 blessés et un mort. Dans une lettre adressée à Tesla peu de temps après, le régulateur a demandé une documentation détaillée sur le fonctionnement du système d'aide à la conduite. Plus précisément, il voulait savoir comment il s'assure que les conducteurs restent vigilants lorsque l'Autopilot est activé et s'il y a des limites sur les endroits où il peut être utilisé.