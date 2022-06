L'Autopilot de Tesla sur le point d'être temporairement interdit aux États-Unis ?

Tesla ne cesse de le répéter, activer l'Autopilot sur un trajet ne veut pas dire diminuer son attention ou faire autre chose devant son volant. Malheureusement, trop de propriétaires de Tesla aux États-Unis font confiance à l'intelligence artificielle, au point où de nombreux accidents en Autopilot ont poussé il y a quelques mois la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) à ouvrir une enquête.

L'Autopilot de Tesla bientôt interdit ?

Tesla est sans aucun doute l'entreprise qui a la plus grande avancée sur la conduite autonome par une intelligence artificielle, cependant le système proposé est encore loin d'être parfait. Auteur de quelques accidents aux États-Unis, l'Autopilot de Tesla est en plein cœur d'une enquête menée par la NHTSA.



Selon les dernières informations recueillies, l'agence fédérale américaine serait sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de test "pour explorer la mesure dans laquelle le pilote automatique et les systèmes Tesla associés peuvent exacerber les facteurs humains ou les risques pour la sécurité comportementale en sapant l'efficacité de la supervision du conducteur".

Ce qui a poussé la NHTSA à enquêter sur l'Autopilot de Tesla, c'est 16 accidents graves qui ont eu lieu sur le sol américain ces dernières années. Le bilan est peu valorisant pour l'entreprise d'Elon Musk, car on recense tout de même 15 blessés et 1 décès.

Comme l'a révélé le rapport de l'agence, les problèmes dans ces accidents sont déjà connus, ils se passent majoritairement tard le soir (à la tombée de la nuit quand la visibilité devient plus faible) et font l'objet d'une ignorance totale des mesures de contrôle de la scène. C'est-à-dire que l'IA de Tesla n'a pas su prendre en compte à temps des voyants d'avertissement, des fusées éclairantes, des cônes et un panneau de signalisation affichant une flèche allumée.



L'enquête qui est en cours depuis août 2021 est prise très au sérieuse, car la NHTSA a conscience que le bilan peut s'alourdir dans un avenir proche vu les millions de Tesla en circulation aux États-Unis quotidiennement.

Quelques mois après l'ouverture de l'enquête, l'agence fédérale a sollicité à plusieurs reprises de hauts responsables de Tesla et a également fait appel à 12 constructeurs automobiles concurrents réputés pour leurs progrès dans le secteur de la conduite autonome.



Dernier point défavorable pour la firme de Musk, la NHTFSA a pris la décision d'augmenter le nombre de véhicules Tesla qui pourraient être concernés par l'enquête en cours, on passe de 765 000 à 830 000 véhicules. Cela couvre des Tesla Model 3, S, X et Y mis sur le marché entre 2014 et 2021.



