Volvo EX90 : un SUV entièrement autonome, massif et au prix de 107 900 €

Volvo a dévoilé son SUV haut de gamme nommé EX90. 100 % électrique, lourd comme un éléphant et surtout dans l'ère du temps grâce à ses fonctions avancées de conduite autonome et son intérieur minimaliste, dépourvu de boutons. Coucou Tesla et son Model X.

Toute la technologie de Volvo dans un seul véhicule

Volvo vient de présenter un nouveau SUV électrique haut de gamme qui doit être une véritable révolution pour la marque. Au-delà de ses caractéristiques physiques, il est doté de nombreux radars et capteurs LIDAR qui permettent de détecter à tout moment ce qui se passe autour de lui.



Grâce à ce système, l'EX90 peut annoncer des obstacles et l'état de la route plusieurs centaines de mètres en avance. Les capteurs disposés dans l'habitacle sont également capables d'analyser l'état de fatigue du conducteur pour éviter de potentiels accidents.

D'après Volvo, ce nouveau SUV premium dispose (comme une Tesla) d'une conduite entièrement autonome sur un long trajet et sur route ouverte. Même si c'est pour le moment totalement interdit en Europe, la marque n'oublie pas de se faire de la bonne publicité et de rappeler qu'elle est déjà au plus haut niveau, technologiquement parlant.

Malgré son poids phénoménal de 2818 kilos, presque égal à certains poids lourds, le Volvo EX90 réalise le 0 à 100 km/h en 5.9 secondes grâce à ses 408 chevaux. La seconde version (plus onéreuse) grimpe jusqu'à 517 chevaux.



Du côté de l'autonomie, c'est une petite déception. Si par le passé la marque avait annoncé vouloir s'approcher des 1000 km d'autonomie sur une seule charge, il va finalement falloir se contenter de 585 km dans le meilleur des cas.

La recharge rapide à 250 kW est disponible et permet de recharger le véhicule de 0 à 80 % en seulement 30 minutes. Cependant, ce type de borne est quasi inexistant en France. La recharge à la maison sera bien évidemment assez lente.



Le prix est également massif et pèse sur la balance. Comptez 107 900 € pour la version initiale et 113 100 € pour la version Performance. Pas donné !